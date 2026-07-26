5. Ulusal Yayla Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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5. Ulusal Yayla Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu

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Göygöl'de düzenlenen festival, Türk kültürü ve geleneklerini tanıtan etkinliklerle büyük ilgi gördü.

Azerbaycan'ın Göygöl ilindeki Han Yurdu Yaylası'nda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gence Şehir İcra Hakimiyeti ve Göygöl İlçe İcra Hakimiyetinin desteğiyle düzenlenen 5. Ulusal Yayla Festivali, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan etkinlikler ve geleneksel gösterilerle renkli anlara sahne oldu.

Azerbaycan'da Türk kültürüne ait gelenekler, müzikler ve gösteriler ziyaretçilerle buluştu. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gence Şehir İcra Hakimiyeti ve Göygöl İlçe İcra Hakimiyetinin desteğiyle Azerbaycan'daki Göygöl Han Yurdu Yaylası'nda düzenlenen 5. Milli Yayla Festivali katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yirmiden fazla ülkeden katılımcının yer aldığı festivalde, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan çok sayıda etkinlik düzenlendi. Festival alanında kurulan stantlarda geleneksel el sanatları ustaları eserlerini sergilerken, ziyaretçiler organik yöresel ürünlere katılımcılar tarafından da ilgi gösterildi. Azerbaycan mutfağına özgü lezzetlerin tanıtıldığı stantlar da festivalin en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

Festival boyunca atlı spor, okçuluk ve pehlivanlık gösterilerinin yanı sıra dövüş sanatları, kılıç ve cambazlık performansları izleyicilerin beğenisini topladı. Halk müziği konserleri, halk dansları gösterisi etkinlikleri festivali renklendirdi.

Kaynak: İHA

Festival, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5. Ulusal Yayla Festivali Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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