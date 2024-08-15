5 yaşındaki çocuktan Filistin'e büyük destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

5 yaşındaki çocuktan Filistin'e büyük destek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Burak Kılıçarslan, biriktirdiği tüm harçlığını Filistin halkı için bağışladı. Filistin'deki acıları öğrenen Burak, kumbarasını Filistinli kardeşlerine yardım etmek için kullanmaya karar verdi.

15.08.2024 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Burak Kılıçarslan, büyük bir dayanışma örneği göstererek biriktirdiği tüm harçlığını Filistin halkı için bağışladı.

Filistin'de yaşanan acıları ve zorlukları öğrenen Burak, harçlığını biriktirdiği kumbarasını Filistinli kardeşlerine yardım etmek için bağışlama kararı aldı. Burak'ın bağışını kabul eden dernek yetkilileri, küçük bir çocuğun bu denli büyük bir yüreğe sahip olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Burak'ın ailesi ise oğullarının bu kararıyla gurur duyduklarını ifade etti. Aile, "Oğlumuza paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğreterek onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmeyi hedefledik. Onun, henüz 5 yaşındayken böyle bir karar alması bizi çok mutlu etti" dediler.

Baba Serhat Kılıçarslan ise aile içersinde sürekli sohbet konusu olması nedeniyle Gazze'ye destek olması için kumbarayı Tatvan'da bir derneğe bağışladık. Şimdi de nasip olursa ikinci kumbarasını yine Gazze için bir derneğe bağışladık. Buradan Gazze'yi destekliyoruz, Allah yardımcıları olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Burak Kılıçarslan, Filistin, Tatvan, bitlis, Dünya, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 5 yaşındaki çocuktan Filistin'e büyük destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 09:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuktan Filistin'e büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement