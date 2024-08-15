5 yaşındaki çocuktan Filistin'e büyük destek

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Burak Kılıçarslan, büyük bir dayanışma örneği göstererek biriktirdiği tüm harçlığını Filistin halkı için bağışladı.

Filistin'de yaşanan acıları ve zorlukları öğrenen Burak, harçlığını biriktirdiği kumbarasını Filistinli kardeşlerine yardım etmek için bağışlama kararı aldı. Burak'ın bağışını kabul eden dernek yetkilileri, küçük bir çocuğun bu denli büyük bir yüreğe sahip olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Burak'ın ailesi ise oğullarının bu kararıyla gurur duyduklarını ifade etti. Aile, "Oğlumuza paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğreterek onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmeyi hedefledik. Onun, henüz 5 yaşındayken böyle bir karar alması bizi çok mutlu etti" dediler.

Baba Serhat Kılıçarslan ise aile içersinde sürekli sohbet konusu olması nedeniyle Gazze'ye destek olması için kumbarayı Tatvan'da bir derneğe bağışladık. Şimdi de nasip olursa ikinci kumbarasını yine Gazze için bir derneğe bağışladık. Buradan Gazze'yi destekliyoruz, Allah yardımcıları olsun" dedi. - BİTLİS