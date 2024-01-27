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50 Metrelik Vincin Üzerine Çıkıp Atlamaktan Vazgeçti - Son Dakika
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50 Metrelik Vincin Üzerine Çıkıp Atlamaktan Vazgeçti

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta maaşını alamayan bir işçi, intihar girişiminde bulunmak için 50 metre yükseklikteki kule vincin üstüne çıktı. Ancak polis ve annesi tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

50 Metrelik Vincin Üzerine Çıkıp Atlamaktan Vazgeçti
27.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:34
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50 metrelik vincin üzerine çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen şahıs kamerada

Şahıs annesinin ikna etmesi sonucu atlamaktan vazgeçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta maaşını almadığı için görüştüğü iş veren olumsuz yanıt alan işçi yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vincin üstüne çıkıp intihar girişiminde bulunurken, şahsı olay yerine gelen polis ve telefonla görüştüğü annesi ikna edip aşağı indirdi.

Olay, kent merkezi Güvenevler mahallesinde devam eden lüks rezidans inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir inşaatta çalışan T.E., isimli işçi maaşını alamadığı gerekçesi ile ismi öğrenilmeyen iş verenle görüşerek maaşını istedi. Ancak iş verenden olumsuz yanıt alan T.E., bu defa inşaat alanında kurulu ve yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip kule vincin üzerine çıkarak maaşının ödenmemesi halinde aşağı atlayacağını söyleyerek çevresine tehditler savurmaya başladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler şahsı ikna etmeye çalışırken bu sırada T.E., çalan telefon ile annesi ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç verirken T.E., ardından çıktığı vincin tepesinden inip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şahsın peşine düşen polis ekipleri ise kısa süreli bir kovalaması sonrası şahsı yakaladı. Şahıs ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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