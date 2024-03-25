50 yaşında başladı, büyük tutkusu oldu - Son Dakika
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Yerel

50 yaşında başladı, büyük tutkusu oldu

Düzce'de yaşayan Aslıhan Öztürk, 24 yıl aradan sonra resim yapmaya yeniden başladı. Kızının boya, oğlunun ise tuval hediyesiyle resim yapmaya başlayan Öztürk, kendini geliştirerek adeta ikinci bir hayata başladı.

25.03.2024 20:17
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50 yaşında başladı, büyük tutkusu oldu

DÜZCE - Düzce'de yaşayan Aslıhan Öztürk, 24 yıl önce ara verdiği resim yapmaya 50 yaşında yeniden başladı. Ayrı kaldığı hobisine uzunca bir aradan sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Öztürk, "Şu anda hayata dair ve yaşama dair muhteşem bir deneyim yaşıyorum" dedi.

Gençlik yıllarında resim yapmaya ilgi duyan Aslıhan Öztürk, içinde ukte kalan bu sanat dalına 24 yıl sonra başlamaya karar verdi. Kızının boya, oğlunun ise tuval hediyesiyle geçtiğimiz sene resim yapmaya başlayan Öztürk, kısa sürede kendini geliştirdi. Suluboya ile işlediği tablolarında birçok farklı yöntem deneyen Aslıhan Öztürk, yaptığı resimlerle adeta ikinci bir hayata başladı.

"24 yıl resim yapmaya ara verdim"

Resim yeteneğini lisede keşfettiğini söyleyen Aslıhan Öztürk, "Resim öğretmenimin benden istediği bir çalışma vardı. Onu yaptım ve o çalışmam ödül aldı. Bir süre daha resim yapmaya devam ettim. Yoğun suluboya çalışmaları yaptım ama yaklaşık 24 yıl resim yapmaya ara verdim. Bu süre içinde resim, fırça, tuval hayatıma girmedi ama yıllar sonra içimde resim ile buluşma, resim yapma isteği oluştu. Nasıl başlayacağımı, nereden başlayacağımı bilemiyordum. Çok da emin değildim. Kızımın aldığı bir boya ile 'Evet, ben yeniden resim yapmalıyım' dedim" şeklinde konuştu.

"Resimlerim fabrikanın duvarlarını süslüyor"

Kızının boya, oğlunun ise tuval alarak kendisini desteklediğini anlatan Öztürk, "Resim yapmaya yeniden başladığım dönemde çok keyifli eserler ortaya çıktı. Sonrasında bir arkadaşımın fabrikasının duvarına otobüs çizip, renklendirmemi istemesiyle

profesyonel olarak resim yapmaya başladım. Resimlerim fabrikanın duvarlarını süslüyor. Bu süreçte birçok arkadaşım destek oldu çünkü bu süreçte inişlerim çıkışlarım çok oldu. Ancak fabrika duvarlarına resim yapmam benim için çok iyi bir başlangıç oldu. İçimdeki çocuk durmamaya başladı. 'Hadi resim çizmelisin', 'Hadi bir tane daha', derken birçok tablo ortaya çıktı" dedi.

"İçimde hep bir çocuk vardı"

Aslıhan Öztürk, yıllar sonra resim yapmaya başlamanın iyi hissettirdiğine de dikkat çekerek, "İçimde hep bir çocuk vardı ama tam 24 yıl ara verdim. Çok uzun bir süre oldu. Başlarken de 'Tekrar resim çizebilecek miyim?' korkusu oldu. O süre içinde kendime bir yolculuk başladı. İçimdeki çocuğa teşekkür ederim, elimi hiç bırakmadı. 50 yaşındayım ve hiçbir şey için geç değil. Şu anda hayata dair ve yaşama dair muhteşem bir deneyim yaşıyorum. Başarabildiğim şeyleri herkese gösterebilmek adına şans elde ettiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 yaşında başladı, büyük tutkusu oldu - Son Dakika

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