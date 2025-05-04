50 Yılın Sevgi Dolu Kutlaması - Son Dakika
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50 Yılın Sevgi Dolu Kutlaması

50 Yılın Sevgi Dolu Kutlaması

Erzincan'da 50 yıllık evlilik yıl dönümünü kutlayan Yeter çiftine Vali Aydoğdu sürpriz ziyarette bulundu.

04.05.2025 13:57
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Erzincan'da Türkçe Öğretmeni olan Çiğdem Yeter'in anne ve babası Mehmet Sami Yeter ve Şükran Yeter'in 50. evlilik yıl dönümüne Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çiğdem Yeter'in daveti üzerine bu anlamlı güne tanıklık etmek amacıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yarım asırlık evlilikleriyle sevgi, sabır ve saygının en güzel örneğini sergileyen Mehmet Sami Yeter ve Şükran Yeter çifti, zarafetleri ve birbirlerine olan sarsılmaz bağlılıklarıyla herkesi derinden etkiledi.

Çiftin uyum ve muhabbeti, adeta bir ömre sığan vefanın somut bir yansıması oldu.

Kutlama esnasında Mehmet Sami Yeter'in, eşine ithafen sarf ettiği, "Gül vermedim ama onu kalbimde bir gül gibi hep besledim" sözleri mutlu evliliğin sırrı gibiydi. Bu ince ve anlamlı ifade, çiftin 50 yıllık birlikteliğinin temelindeki sevgiyi gözler önüne serdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çiftin 50 yıllık sevda hikayesinin genç nesillere ilham olmasını temenni ederek Mehmet Sami ve Şükran Yeter'e sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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