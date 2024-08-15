500 Yıllık tarihi hamamda yarım asırlık hizmet - Son Dakika
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500 Yıllık tarihi hamamda yarım asırlık hizmet

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İznik Belediyesi'nin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında hazırlanan belgeselde, 31 belgeselinde yarım asırdır hamam işleten Şükrü Talaş'ın hayatı ele alındı. Talaş, 1968 yılından bu yana İznik'te bulunan tarihi II.Murat Hamamını dededen toruna işletmektedir.

15.08.2024 14:05  Güncelleme: 14:26
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500 Yıllık tarihi hamamda yarım asırlık hizmet

BURSA - İznik Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi çerçevesinde 31.belgeselinde yarım asırdır hamam işleten yapan Şükrü Talaş'ın hayatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Son olarak 1968 yılından bu yana İznik'te bulunan tarihi II.Murat Hamamını dededen toruna işleten Şükrü Talaş'ın hayatı ele alındı.

1960 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Talaş ilk ve ortaokul hayatına İznik'te başladı 1968 yılında babası tarafından kiralanan tarihi hamamda tüm vaktini geçiren Şükrü Talaş, mesleğini dededen toruna 56 yıldır devam ettiğini dile getirdi. Talaş bahsettiği bir anısında "Hamamı senede birkaç gün tadilata alıyoruz. Bu sebeple sabah geç geliyoruz. Yine böyle bir günde evde kahvaltı yapmak nasip oldu. O zaman üç buçuk yaşında olan oğlum evde duvarlara tırmanıyor, durduramıyoruz. Ne oldu oğlum derken, çocuğun dediği söz bu mesleğin bedelini çok güzel özetledi. Çocuğum, 'İlk defa bende arkadaşlarım gibi babamla kahvaltı yapacağım' dedi. Bedeli o kadar ağır bir meslek ki bilemezsiniz" dedi.

Şükrü Talaş bugün sağlık sorunları sebebiyle işletmeyi aynı aileden yeğeni Kerim Talaş'a devretti.

Kaynak: İHA

İznik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 500 Yıllık tarihi hamamda yarım asırlık hizmet - Son Dakika

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