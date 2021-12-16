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56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor - Son Dakika

56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor

16.12.2021 16:02
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor

yazma kursuna katılan iki çocuk annesi Cemile Sain, 56 yaşında okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

yazma kursuna katılan iki çocuk annesi Cemile Sain, 56 yaşında okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Sain, "Okumanın yaşı yoktur. Artık kimseye muhtaç olmadan her yere gidebilirim" derken, Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan da Tarsus'ta okuma-yazma bilmeyen kadın kalmayacağını söyledi.

Tarsus Belediyesinin Kişisel Gelişim Projesi kapsamında okuma-yazma bilmeyen kadınlara özel açtığı kurs meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi sorumluluğunda açılan okuma-yazma kursuna katılan 30-56 yaş arasındaki 24 kadın kursiyer, okuma-yazma öğrenerek sertifika almaya hak kazandı.

Kursu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler ile bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kursiyerlere çiçek takdim ederek, ilerleyen yaşlarına rağmen azmedip okuma-yazma öğrenmelerinden dolayı kendilerini tebrik etti.

Kadınlara yönelik Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi kapsamında Fahrettinpaşa Mahallesi Uğur Mumcu okuma salonunda gerçekleştirilen kursun tamamlanmasının ardından, başta 56 yaşına kadar okuma-yazma öğrenme imkanı bulamayan Cemile Sain olmak üzere tüm kursiyerlerin öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiklerini belirten Başkan Bozdoğan, örnek birey olmalarından ötürü kadınları kutladı. Kursiyerler, sertifikalarını veren Başkanı Bozdoğan'a teşekkür ettiler.

"Okumanın yaşı yoktur"

Başkan Bozdoğan, yaptığı konuşmada, eğitime verilen her desteğin Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Şu ana kadar hayata geçirdiğimiz en önemli çalışmalardan birisi de kadınlara yönelik başlattığımız okuma-yazma seferberliği projesidir. Proje kapsamında yaşları 30'dan 56'ya kadar olan kadın kursiyerlerimiz, Fahrettinpaşa Mahallesi Uğur Mumcu okuma salonumuzda okuma-yazma eğitimi aldılar ve kısa sürede büyük yol kat ederek başarıyla sertifika almaya hak kazandılar. Bizleri en çok mutlu eden olay ise 56 yaşındaki ablamızın büyük bir istekle eğitimini tamamlaması oldu. 'Tarsus'ta okuma-yazma bilmeyen kadın kalmayacak' diyerek çıktığımız bu yolda, okuma-yazma kursundan bu dönemki ilk mezunlarımıza sertifikalarını takdim ettik. Okumanın yaşı yoktur. Özellikle kadın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda kursumuz tüm hızıyla devam edecek. Kentimizde açacağımız kurslar sayesinde okuma-yazma bilmeyen kadın kalmayacak. Kursiyerlerimizi bu başarı ve azimlerinden ötürü tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İşbirliği yaptığımız Halk Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum" dedi.

56 yaşında okuma yazma öğrendi

Çocukken okumayı çok istemesine rağmen imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamadığını ifade eden 56 yaşındaki 2 çocuk annesi Cemile Sain de "Biz küçükken hem kız çocukları okula gönderilmezdi hem de hayat şartları çok zordu. Bu sebeple okuma yazma öğrenemedik. Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın kadınlara böyle bir imkan sağladığını öğrendim. Çocuklarıma 'beni oraya götürün, ben bunu başaracağım artık' dedim. Okumanın yaşı yoktur. Bu yaştan sonra böyle bir şansı yakalamak çok zor. Artık kimseye muhtaç olmadan her yere gidebilirim. Başkanımıza çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İlk işim ehliyet almak"

Okuma-yazma öğrendikten sonra ilk işinin ehliyet almak olacağını belirten bir başka kadın kursiyer ise "Ben çarşıya, pazara gidince çok zorluk yaşıyordum. Dolmuşa, hastaneye giderken hep birilerinden yardım istiyordum. Şimdi kimseden yardım istemeden her işimi kendim halledebileceğim. Bundan sonraki ilk hedefim ehliyet almak olacak. Öğrenmek isteyen herkes gelsin. Bu hizmet hayatımızı değiştirdi" diye konuştu. - MERSİN

56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor
56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor

Haluk Bozdoğan, Uğur Mumcu, Ehliyet, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 56 yaşında okuma-yazma öğrenmenin mutluğunu yaşıyor - Son Dakika


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