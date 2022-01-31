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58'lik delikanlılar üniversiteye hazırlanıyor - Son Dakika

58'lik delikanlılar üniversiteye hazırlanıyor

31.01.2022 00:58
58'lik delikanlılar üniversiteye hazırlanıyor

Mersin'de eğitim hayatları gelişen şartlar nedeniyle yarım kalan 58 yaşındaki Ayhan Sanbirgan ve Altan Güven, ilerlemiş yaşlarına rağmen hayallerinin peşinden koşarak üniversiteye hazırlanıyor.

Mersin'de eğitim hayatları gelişen şartlar nedeniyle yarım kalan 58 yaşındaki Ayhan Sanbirgan ve Altan Güven, ilerlemiş yaşlarına rağmen hayallerinin peşinden koşarak üniversiteye hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde eğitim alan Ayhan Sanbirgan ve Altan Güven, yıllar sonra da olsa üniversite hayallerini gerçekleştirebilmek için canla başla mücadele ediyor. Dersleri dikkatle dinleyen 58'lik delikanlılar, etüt çalışmalarını da ihmal etmiyor. Çocukluk yıllarında imkanların kısıtlı olması nedeniyle sadece ilkokulu okuyabilen ve gençlik yıllarında yurt dışına çalışmaya giden Ayhan Sanbirgan, 6 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaparak evlendi. Bir çocuk babası olan Sanbirgan, içindeki okuma arzusunun peşinden giderek 6 yıllık sürede önce dışarıdan ortaokulu, ardından liseyi bitirdi. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin hizmetlerini duyan Ayhan Sanbirgan, çok istediği üniversite hayaline kavuşmak için zaman kaybetmeden kaydını yaptırdı.

"Okuma içimde bir uhde olarak kalmıştı"

Okuma isteğinin hep devam ettiğini belirten Sanbirgan, "Hiç okuyamamıştım, okuma içimde bir uhde olarak kalmıştı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir imkanını tesadüf eseri duydum. Kayıt için geldim, önce 'Oğlunuza mı?' dediler, 'Hayır kendime' dedim. Önce bir şaşırdılar ama mutlu da oldular. Güzel bir şeydi çünkü. Yani okumanın yaşının olmadığını, özellikle de gençlerin örnek alması gerektiğini vurgulayabiliyoruz. Severek geliyorum. Şu anki imkanlardan çok memnunum. Kısmet olursa iki yıllık bir üniversiteyi düşünüyorum. Bu imkanı sağlayan herkese, öğretmenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlere de küçük bir tavsiyem var; okumaktan kesinlikle korkmasınlar. Okumak başarmak demek. Zengin olabilirsiniz, şanslı da olabilirsiniz ama çalışmadan hiçbir şey yapamazsınız" dedi.

"Üniversite benim 40 yıllık bir hayalim"

İleri yaşına rağmen üniversite isteği hiç bitmeyen bir başka isim de Altan Güven oldu. Kurs Merkezi'nde derslerini düzenli bir şekilde takip eden Güven, "Serüven lise sonda başladı. Üniversiteye girme hayalim vardı, sanat okulu mezunuyum, Meslek Lisesi Ağaç İşleri Bölümü. O yıl girdiğimde 1 puanla kaybettim. O zaman 105'ti taban puan, 104 çekmiştim. Sonra askere gidene kadar çalışma hayatına atıldım. Askerden geldikten sonra 1987 yılında fabrikada işçi olarak çalışmaya başladım. Geçen yıl tekrar girdim, yine 1 puan ile kaybettim. Bu beni kamçıladı. Bu benim 40 yıllık hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek için bu sene de tekrar müracaat edeceğim. Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde okumak istiyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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