6 yaşındaki çocuk, okuma yazma bilmeden İstiklal Marşı'nı ezberledi - Son Dakika
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Yerel

6 yaşındaki çocuk, okuma yazma bilmeden İstiklal Marşı'nı ezberledi

6 yaşındaki çocuk, okuma yazma bilmeden İstiklal Marşı\'nı ezberledi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Bahçeyaka İlkokulu'nda anasınıfı öğrencisi olan 6 yaşındaki Cansu Şimşek, ablasının İstiklal Marşı yarışmasına hazırlanırken onu dinleyerek İstiklal Marşı'nı ezberledi. Henüz okuma yazma bilmeden bu başarısını gösteren Cansu, ailesi ve çevresi tarafından takdir edildi.

30.04.2024 14:58
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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka İlkokulu'nda anasınıfı öğrencisi olan 6 yaşındaki Cansu Şimşek, okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi.

Cansu'nun 9 yaşındaki ablası Defne Şimşek İstiklal Marşı yarışmasına hazırlandığı sırada, minik Cansu ablasının yanında söylediklerini tekrar etmesi sonucunda İstiklal Marşı'nı ezberledi. Minik Cansu'nun henüz okuma yazma öğrenmeden İstiklal Marşı'nı ezberlemesi, ailesinin ve çevresinin takdirini kazandı.

İstiklal Marşı'nı ezbere bilen Cansu Şimşek, "Ablam İstiklal Marşı yarışmasına gidecekti, sonra ben de çalıştım ve öğretmenim beni görünce bana İstiklal Marşı'nı okuttu" dedi.

Ablası Defne ise, "Ben önce İstiklal Marşı yarışmasına gitmek için çalışıyordum, kardeşim de çok sıkılıyordu ve yanıma geldi. Ben okurken hep o da dinledi, sonra o da okumaya başlayacağı zaman ben de onu hep çalıştırdım, bu sayede İstiklal Marşı'nı ezberledi" şeklinde konuştu.

Cansu'nun annesi Burcu Şimşek, "Benim çocuğumun zaten küçüklüğünden beri bir hevesi vardı, o da bayağı iştahlı ve istekli okuyor. Çocuğumla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Baba Şükrü Şimşek ise, "Ben de her baba gibi çocuğumla gurur duyuyorum, bu bize mutluluk veriyor. Başta ablası, sonra annesi ve öğretmenleri olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yatağan, Muğla, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 yaşındaki çocuk, okuma yazma bilmeden İstiklal Marşı'nı ezberledi - Son Dakika

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