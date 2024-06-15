60 Yaşındaki Servet Eren, Üniversiteyi Birincilikle Bitirdi

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Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı öğrencisi olan 60 yaşındaki Servet Eren, bölümünü birincilikle bitirerek mezun oldu.

TCDD Karabük Gar Müdürlüğünde makinistlik yapan Servet Eren(60) mesleğinde derece alabilmek için 2 yıl önce girdiği sınav sonucunda Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programını kazandı.

Önlisansı başarı ile tamamlayan Eren, gençlere taş çıkartarak bölümünü birincilikle bitirdi.

Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen törende Eren, 629 öğrenci ile birlikte başarı belgesini alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törende yemin eden ve ardından kep fırlatan Eren, Devlet Demiryollarında memur olarak çalıştığını ve derece alabilmek için iki yıllık bir bölüm bitirmesi gerektiğini belirterek, "Sınava girdim ve Allah nasip etti, okulu kazandım. Beni ilk gördüklerinde, sınıfa girdiğimde akademisyen zannettiler. Okulda ve sınıfta tanımadıkları için öğretim görevlisi sanıyorlardı. Ben okulun nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlayamadım. Bir yandan çalışıp bir yandan da okudum" diye konuştu.

Eğitim sürecinde ailesinin, iş arkadaşlarının ve amirlerinin büyük desteğini aldığını vurgulayan Eren, "Eğitim hayatımda ailemin çok büyük katkısı oldu. İş yerindeki arkadaşlarım, amirlerim okumam için bana yardımcı oldular. Gençlere düzenli çalışmaları konusunda tavsiyede bulunuyorum. Düzenli çalıştıktan sonra başarılı olmak için bir engel yok" diye ekledi.

Eren, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya'ya, öğretim görevlilerine ve bölüm hocalarına teşekkür ederek, "Gerçekten iyi bir eğitim aldık. Bu eğitimin sonucunda belki ben bu mesleği yapmayacağım ama yapacak arkadaşlarımız çok iyi bir eğitim alarak iyi bir meslek edindiler" ifadelerini kullandı. - KARABÜK