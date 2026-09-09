60 yıllık örgü tutkusuyla Karabük\'te yaşayan Aliye Yavru, ağaçları süslüyor

Karabük'te 72 yaşındaki Aliye Yavru, 60 yıllık örgü tutkusuyla bahçesindeki ağaçları örgülerle süslerken, el emeği ürünlerinden elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının mama ve veteriner masraflarına destek oluyor.

Yaylacık Mahallesi'nde yaşayan Aliye Yavru, çocuk yaşta başladığı el işi ve örgü çalışmalarını 60 yıldır sürdürüyor.

Örgüye olan sevgisini bahçesindeki ağaçlara da yansıtan Yavru, yaptığı el emeği ürünlerini satarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de baktığı sokak hayvanlarının mama ve veteriner masraflarını karşılıyor.

Çocuk yaşta terzilikle tanıştığını anlatan Yavru, "Kendimi hatırladığım kadarıyla 12 yaşımda başladım. Hatta 12 yaşımda gelin olacak bir kıza elbise diktim. Nasıl diktiğimi ben de hatırlayamıyorum şimdi. Şaşırıyorum. Nasıl kestim, nasıl diktim? O ne cesaretti" ifadelerini kullandı.

Daha sonra terzilik eğitimi almak için kursa gittiğini belirten Yavru, burada öğrendiklerini başkalarına da aktardığını dile getirdi.

Yavru, zamanla el işinin hayatının önemli bir parçası haline geldiğini ifade ederek çiçek, anahtarlık, oyuncak, seccade ve kanaviçe gibi birçok farklı ürün yaptığını kaydetti.

"Ağaçlarımı da giydirdim"

Örgüye olan sevgisini bahçesindeki ağaçlara da yansıtan Yavru, kendi elleriyle diktiği ağaçları örgülerle süslediğini anlattı.

Ağaçları ve saksı çiçeklerini çok sevdiğini ifade eden Yavru, "Örgüyü çok seviyorum. Onun için ben birleştirdim. Sevdiklerimi bir araya getirdim. Ağaçlarımı da giydirdim. Saksı çiçeklerimi çok seviyorum. Çiçeklerime de örgüler yaptım, süsledim onları. Benim hayatım bu, benim dünyam bu" dedi.

Örgülerle süslediği ağaçların yaklaşık 10 yıldır bu şekilde bulunduğunu aktaran Yavru, "Bazıları bana, ağaçları giydirdim diye kötü yorum yapanlar oldu ama ben böyle seviyorum. 10 senedir o ağaç o şekilde. Hiçbir zararı da olmadı, nefes de alıyor. Ağacın bir yerini kapatmadım ki. Sadece süsledim" diye konuştu.

El emeğiyle sokak hayvanlarına da destek oluyor

Yavru, yaptığı ürünlerin bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine hediye ettiğini, satışından elde ettiği gelirle de sokak hayvanlarının bakımına katkı sunduğunu söyledi.

Evinde ve çevresinde çok sayıda kediye baktığını dile getiren Yavru, "Kedilerim var. On tane yanımda beslediğim var, bir o kadar da dışarıdan geliyor. Onlara her ay paket paket mamalar, yaş mamalar alıyorum. Veteriner masrafları oluyor" ifadelerine yer verdi.

El emeği ürünlerini satarak hem ev bütçesine katkı sağladığını hem de hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlatan Yavru, "Ben bunları satabildikçe onlara daha iyi bakmaya çalışıyorum. Ev bütçeme de katkım oluyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ilgi görüyor

Yaptığı ürünleri daha önce "Aliyana Örgü Tasarım" adlı sosyal hesabında paylaştığını ancak hesabının uzun süre aktif olmadığını kaydeden Yavru, son bir aydır çalışmalarına yönelik ilginin arttığını belirtti.