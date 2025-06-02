Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor - Son Dakika
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Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

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Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
02.06.2025 11:21  Güncelleme: 14:39
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Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Abdullah Bolat, 9 yaşında koyun otlatırken öğrendiği balık ağı örme işini 61 yıldır sürdürüyor. Saçma ağ üretimi ve tamiratı yapan Bolat, talebin geçmişe göre azaldığını ancak hala yıllık 50-60 ağ yaptığını söyledi. Bölgedeki tek usta olduğunu belirten Bolat, bu geleneğin eskisi gibi her evde yaşatılmadığını dile getirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Abdullah Bolat, çocukluk yıllarında koyunları otlatırken öğrendiği balık ağı örme işlemini 61 yıldan bu yana devam ettiriyor.

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

İlçenin Hızarbaşı Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Bolat (70), çocukluk yıllarında koyunlarını otlatırken bir vatandaştan saçma balık ağı örmeyi öğrendi. 9 yaşından bu yana ağ örmeyi sürdüren Bolat, el becerisi ile ekmeğini kazandı, çocuklarını büyüttü. Bolat, geçen yıllarda talebin çok fazla olduğunu, günümüzde ise azaldığını belirerek, bir ağın yaklaşık 10 günde tamamlandığını söyledi.

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

6 BİN 500 LİRAYA SATIYOR

Saçma ağlarının sıfırdan üretiminin yanı sıra tamiratlarını yaptığını ve kurşunlarını değiştirdiğini belirten Bolat, 6 bin 500 liradan sattığı ağlara talebin azaldığını ifade etti. Bolat, "Önceden balık çok olduğu için talep fazlaydı, şuanda o kadar balık olmadığından talep de azaldı ama yine de yıllık 50-60 tane sıfırdan saçma ağı yapar satarım. Daha çok kışın dokuyup, yazın kurşunlarını da takıp satıyorum. Bunu hem ırmakta, hem de denizde kullanıyorlar. Bölgede benden başka yapan yok, Samsun Bafra'dan dahi tamirat için saçma ağları geliyor. Bu işi yapan da azaldığı için beni buluyorlar. Önceden her evde bir saçma ağı olurdu, bir gelenekti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor - Son Dakika

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