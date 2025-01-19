65 Yaşında Gitar Çalmaya Başlayan Derya Nassur: 'Müziğin Yaşı Yok' - Son Dakika
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65 Yaşında Gitar Çalmaya Başlayan Derya Nassur: 'Müziğin Yaşı Yok'

65 Yaşında Gitar Çalmaya Başlayan Derya Nassur: \'Müziğin Yaşı Yok\'

Pendik'te yaşayan 65 yaşındaki Derya Nassur, Sanat Akademisi'nde aldığı gitar eğitimiyle yıllardır içinde sakladığı müzik tutkusunu hayata geçirdi. 'Müziğin yaşı yok' diyerek gençlere ilham veren Nassur, herkesin içindeki hevesi bırakmaması gerektiğini vurguladı.

19.01.2025 10:25  Güncelleme: 10:29
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Pendik'te yaşayan Derya Nassur, yıllardır içinde sakladığı müzik tutkusunu Pendik Sanat Akademisi'nde aldığı gitar eğitimiyle hayata geçirdi. 65 yaşından sonra gitarist olan Nassur, "Müziğin yaşı yok" diyerek gençlere ilham veriyor.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi (PESEM) 7'den 70'e sanata gönül veren herkese kapılarını açmaya devam ediyor. 65 yaşında gitara merak salan Derya Nassur da bunlardan biri. İki ay önce kursa kayıt yaptırmaya gelen ve başvurusu kabul edilen Derya Nassur, PESEM sayesinde içindeki müzik yeteneğini ortaya çıkardı. Nassur, daha iki aylık kursiyer olmasına rağmen performansıyla görenleri hayrete düşürdü. 'Müziğin yaşı yok' diyen Nassur ilgisi olan herkesi kurslara davet etti.

"İçinizdeki hevesi bırakmayın"

65 yaşında gitar çalmayı öğrenen Derya Nassur, "Her çeşit müziği çok seviyorum ama gitarın tınısına bayılıyorum. A'dan Z'ye bir eğitim alacağım. Henüz 'b'lerdeyim. Herkes içindeki o hevesi bırakmasın. Yaşı başı aldım demesin. Pendik Belediyesine minnettarım. Hocamız müthiş bir eğitim veriyor" diye konuştu.

"Zamanla meyvelerini alacak"

PESEM'de her yaştan 100'ün üzerinde öğrenci olduğunu belirten Gitar Öğretmeni Numan Yüksel, Derya Nassur'un yoğun ve disiplinli bir çalışmayla gitara hakim olduğunu ifade ederek, "Kendisi zamanla bunun meyvelerini alacak. Enstrüman herkes çalabilir. Yeter ki disiplinli çalışılsın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 65 Yaşında Gitar Çalmaya Başlayan Derya Nassur: 'Müziğin Yaşı Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 65 Yaşında Gitar Çalmaya Başlayan Derya Nassur: 'Müziğin Yaşı Yok' - Son Dakika
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