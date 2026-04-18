65 Yıl Sonra Altın Bağışı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Fikriye Ateş, evlendiği gün kendisine takılan ve tam 65 yıldır sakladığı "beşibirlik" altınlarını, ilçede yapımı devam eden Erkek Kur'an Kursu inşaatı için bağışladı.

Yazkonağı Mahallesi'nde yaşayan Fikriye Ateş, tam 65 yıl önce evlendiğinde kendisine mehir olarak verilen ve bugüne kadar özenle sakladığı beşibirlik altınlarını, hafızlık yolunda yürüyen gençlere destek olmak amacıyla bağışladı. Ateş, birikimini Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ünye Şubesi'ne teslim etti.

"Bu hizmette tuzum olduğu için mutluyum"

Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ı ziyaret ederek inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Fikriye Ateş, "Böyle hayırlı bir hizmetin Ünyemize kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Bu güzel binanın yapımında benim de bir katkım olacağı için huzur doluyum" dedi.

Müftü Baycan: "Bu hassasiyet bizleri duygulandırıyor"

Bağış dolayısıyla Fikriye Nine'ye teşekkürlerini ileten Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, bu tür fedakarlıkların topluma örnek olduğunu vurgulayarak, "65 yıllık bir hatıranın, geleceğin hafızlarını yetiştirmek için bağışlanması büyük bir hassasiyettir. Bu hayırlı hizmetler, Fikriye Ninelerimiz gibi duyarlı ve gönlü geniş insanlarımızın desteği sürdüğü müddetçe tamamlanacaktır" diye konuştu. - ORDU