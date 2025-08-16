65 Yıldır Kalaycılık Yapıyor

Gaziantep'te 8 yaşında iken çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini yarım asırdır severek sürdüren 65 yaşındaki Hüseyin Amiklioğlu, mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki kalay atölyesinde 8 yaşında mesleğe adım atan Hüseyin Amiklioğlu, kalfa olarak devam ettiği mesleğinin inceliklerini öğrenerek 16 yaşında iken usta oldu. Vatani görevini yapıp geldikten sonra çırak olarak mesleğe başladığı ustasının yanında çalışmaya devam eden Amiklioğlu'na 20 yıl boyunca yanına çalıştığı için ustası iş yeri açtı.

Yıllarca mesleği öğrendiği ustasına komşu olarak mesleğini sürdüren ve bakır kalaylama mesleğinin de son temsilcilerinden olan Amiklioğlu, gelişen teknolojiye bağlı olarak unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sıcak ocak karşısında sürdürüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kapalı çarşı geleneğinin en önemli örneklerinden birisi olan ve 500 yılı aşkın süredir ayakta duran tarihi Bakırcılar Çarşısı civarında mesleğini sürdüren Amiklioğlu, tarihi çarşıdaki iş yerinde toz nişadır yardımıyla kendisine getirilen bakır kapları kalaylıyor.

Kentteki son kalaycı ustaları arasında yer alan ve yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı devam ettiren Amiklioğlu, küçük yaşlarda öğrendiği mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Babasının önerisi üzerine kalaycılık mesleğini öğrendiğini anlatan Amiklioğlu, "50 seneden beri ben bu mesleği yapıyorum. Bizim meslek çok zor bir meslektir. Bu mesleğe çırak olarak başladım, kalfa olarak devam ettim ve usta olarak mesleğimi sürdürüyorum. Bu meslekte 50 yılı geride bıraktım. Bu mesleği bana babam teklif etti. Kalay ustası Ömer usta vardı, babam beni yanına çırak olarak koydu. Babam bu mesleği öğrenmemi istedi ve mesleği öğrendikten sonra babam ustama 'eti senin kemiği benim' dedi. Gaziantep'te eskiden beri aileler çocuklarını mesleğe koyduğunda, 'para istemiyoruz yeter ki altın bileziği koluna taksın ve çalış' derlerdi. Şimdi ise bir eleman bir kaç yıl çalışıyor ve mesleği terk ediyor. Ben 20 yıl boyunca ustamın yanında çalıştım. Askerden geldikten sonra ustam bana dükkan açtı. Ustam babam gibiydi" dedi.

Kalaycılık mesleğini devam ettirecek çırak bulmakta zorlandığını belirten Amiklioğlu, bunun en büyük nedenin de mesleğin yeteri kadar kazanç sağlayamamasından kaynaklandığını ifade etti.

Bir zamanların en gözde mesleği olan ve onlarca kalaycı ustasının çalıştığı Gaziantep'te şimdi sadece 12 kalaycı ustasının kaldığını belirten Amiklioğlu, son yıllarda tekrar rağbet gören kalaycılığın tarihe karışmasından endişe duyduklarını aktardı.

Kentte mesleği yaşatmaya çalışan 12 kalaycıdan biri olduğunu ve ilk günkü heyecanla müşterilerine hizmet vermeye devam ettiğini belirten Amiklioğlu, 5 çocuk büyütüp evlendirdiği mesleğini sağlığı el verdiği ve hayatta kaldığı müddetçe yapmaya devam edeceğini söyleyen Amiklioğlu, "Bu meslek ile ne karnımızı doyurduk ne de aç kaldık. Bu meslek her geçen gün yok oluyor. Para kazanıyoruz. Beş çocuğumu bu meslek ile büyüttüm. Hepsini de evlendirdim. Ne evim ne de arabam var" şeklinde konuştu.

Yiyecek ve içecekler için kullanılan bakır kapların sağlıklı olduğunu da sözlerine ekleyen Amiklioğlu, "Bakır kullanımını tavsiye ederim. Çünkü bakır çok sağlıklıdır. 50-60 senedir bu mesleğin içerisinde olduğum için ben evimde de bakır kullanıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Herksin bakır kullanmasını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP