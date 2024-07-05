663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 Başpehlivan Belli Oldu - Son Dakika
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 Başpehlivan Belli Oldu

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663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ön elemelerinde mücadele edecek 40 başpehlivan arasına girmeye hak kazanan 8 başpehlivan belirlendi. Bu yılki güreşlerde 550 bin TL para ödülü kazanan başpehlivan belli olacak.

05.07.2024 10:33
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(EDİRNE) - 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin iki turda gerçekleşen ön elemelerinde, er meydanında mücadele edecek 40 başpehlivan arasına girmeye hak kazanan 8 başpehlivan belli oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'nda birinci tur ön elemede 22 başpehlivan mücadele etti. Birinci turun galibi 11 pehlivan ikinci tura yükseldi. İkinci turda çekilen kurada 4 pehlivan Şahali Kurt- Feyzullah Aktürk, Arif Akın-Hamza Özkaradeniz mücadele etmeden kurayla ilk 8'e girdi. Hasan Cengiz - Ali Yanatma, Yunus Emre Yaman - Bekir Eryücel, Seçkin Duman - Semih Turgut, Yalçın Üncül - Cengizhan Şimşek ile eşleşerek mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda da 4 pehlivan, Cengizhan Şimşek, Seçkin Duman, Hasan Cengiz, Yunus Emre Yaman ilk 8'e girmeyi başardı.

Yağlı Güreşlerde yıl boyunca yöre güreşlerinde topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı aldı. 8 başpehlivanın belirlenmesi için dün başpehlivanlık ön eleme müsabakası gerçekleştirildi. Belirlenen 8 başpehlivanla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü birinci turda 40 başpehlivan kol bağlayacak. 7 Temmuz Pazar günü ise final müsabakasıyla 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli olacak ve 550 bin TL para ödülü kazanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 Başpehlivan Belli Oldu - Son Dakika

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