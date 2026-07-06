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67 Yaşında Bisikletle Memleketine Döndü

67 Yaşında Bisikletle Memleketine Döndü
06.07.2026 13:26
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Kazim Uzun, yıllar sonra eşinin sürpriziyle Artvin'e bisikletle dönüş yaptı.

Çanakkale'den Ardahan'a pedal çeviren 67 yaşındaki Artvinli Kazim Uzun, yıllar önce ayrıldığı memleketinde eşinin sürpriziyle karşılandı. 50 yaşına kadar hiç bisikleti olmayan Uzun, "Doyduğum kentten doğduğum topraklara Demir Atım'la pedal çeviriyorum" dedi.

Çanakkale Bisiklet Platformu üyesi iki arkadaş, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin daveti üzerine katılacakları Ardahan Bisiklet Festivali için pedal çevirmeye başladı. Çanakkale'den Samsun'a otobüsle gelen Mümin İmer ve Kazim Uzun, buradan bisikletleriyle yola çıkarak Karadeniz sahili boyunca Artvin'e ulaştı.

67 yaşındaki Kazim Uzun, hayatında ilk bisikletine 50 yaşında sahip oldu. O günden sonra bisikleti yaşamının bir parçası haline getirdi. "Doyduğum kentten doğduğum topraklara Demir Atım'la" adını verdiği yolculukla yıllar sonra memleketi Artvin'e pedal çevirdi.

Uzun'un Artvin'e ulaşmasıyla birlikte duygusal anlar da yaşandı. Eşi Güler Uzun ve yakınları tarafından hazırlanan sürpriz karşılamada, akordiyon eşliğinde Atabarı oynandı. Ailesi ve dostlarıyla bir araya gelen Uzun, yıllar sonra memleketine farklı bir hikayeyle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsü Mümin İmer, yaklaşık 600 kilometrelik yolu geride bıraktıklarını belirterek "Çanakkale'den Samsun'a otobüsle geldik. Samsun'dan sonra bisikletlerimizle yola çıktık. Bugün altıncı günümüz. Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Arhavi güzergahından Artvin'e ulaştık. Hedefimiz Şavşat üzerinden Ardahan'a varmak. Karadeniz'in güzelliklerine hayran kaldık. Özellikle Hopa'dan sonra Cankurtaran Geçidi'ni aşınca bambaşka bir doğayla karşılaştık." dedi.

50 yaşından sonra bisikletle tanıştığını anlatan Kazim Uzun ise "Artvinliyim. Bu benim için sadece bir bisiklet turu değil, aynı zamanda memleketime dönüş hikayesi. 50 yaşıma kadar hiç bisikletim olmadı. İlk bisikletimi aldıktan sonra bu tutku başladı. Bugün 'Demir Atım' dediğim bisikletimle yolları aşıyorum. İyi ki başlamışım. Karadeniz boyunca çok güzel yerler gördük. Zorlukları oluyor ama doğası ve insanı her şeye değiyor. İnsanların daha fazla bisiklet kullanmasını ve şehirlerde bisikletli ulaşıma önem verilmesini istiyorum. Eşimin ve bazı yakınlarımın geleceğini tahmin ediyordum ama böyle bir karşılama beklemiyordum. Kuzenlerim, torunlarım ve dostlarım burada beni karşıladı. Çok duygulandım, anlatmakta zorlanıyorum" dedi.

Eşi Güler Uzun ise yıllar sonra memlekette farklı bir heyecan yaşadıklarını belirterek "Kazim'in bu yolculuğunu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Ailemizle birlikte küçük bir sürpriz hazırladık. 1982 yılında Artvin'de evlendik, 45 yıllık evliyiz. İki kızımız ve üç torunumuz var. Dün geceden beri heyecandan uyuyamadım. Onu böyle karşılamak bizim için de çok özel oldu" diye konuştu.

Kazim Uzun ve yol arkadaşı Mümin İmer, Artvin'in ardından Şavşat üzerinden Ardahan'a ulaşarak bisiklet festivaline katılacak. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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