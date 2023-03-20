7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

20.03.2023 18:46

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
MALATYA - Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları da anbean kameralara yansıdı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Malatya'da 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'ta bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle sağa sola kaçıştıkları görülürken, trafikte seyir halinde olan bir aracın ise çöken binanın oluşturduğu toz bulutu arasında gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Toz bulutunun içinde gözden kayboldular Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Toz bulutunun içinde gözden kayboldular Van'dan giden ekipler Malatya'da iftar çadırları kuruyor Van'dan giden ekipler Malatya'da iftar çadırları kuruyor

Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Jorge Jesus'un yüzünde güller açtı! Taraftardan duyduğu kelime sonrası geri döndü
20:43 Kentsel dönüşüm kredisinden kimler yararlanacak? İşte 10 soruda paketin detayları
19:55 İstanbul'da ilk görüşme yapıldı! Göztepe'den sonra Süper Lig devi de satılıyor
19:52 Spaletti, F.Bahçe'den aldıkları Kim Min Jae'yi öve öve bitiremedi: İnanılmaz bir futbolcu
19:43 Antalya'da gözü dönen anne cinnet geçirdi! Bebeğini boğarak öldürdü, 4 yaşındaki çocuğu elinden son anda kurtuldu
19:29 Türk futbolunun gözü kulağı onda! Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verecek
18:59 Deprem bölgesinde kaç kişi çadırda, kaç kişi konteynerde yaşıyor? AFAD sayıları paylaştı
18:48 Ali Koç ile köprüleri attı! Alanyaspor Başkanı'ndan gelen açıklama ağır oldu
17:54 Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Toz bulutunun içinde gözden kayboldular
18:29 Sele kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı! Can kaybı 20'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 21:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement