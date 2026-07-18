7. Bergama Tiyatro Festivali 7-9 Ağustos'ta Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika
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7. Bergama Tiyatro Festivali 7-9 Ağustos'ta Sanatseverlerle Buluşacak

18.07.2026 12:42  Güncelleme: 14:02
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Bergama Tiyatro Festivali, 7-9 Ağustos'ta yedinci kez düzenlenecek. Antik Asklepion başta olmak üzere tarihi mekanlarda 30'dan fazla etkinlik (tiyatro, konser, atölye) gerçekleştirilecek. Açılış Gökhan Türkmen konseriyle yapılacak.

(İZMİR) – Bergama Tiyatro Festivali, 7-9 Ağustos tarihleri arasında yedinci kez düzenlenecek. Antik Asklepion başta olmak üzere kentin tarihi ve kamusal mekanlarına yayılacak festivalde tiyatro oyunlarından konserlere, performanslardan atölyelere kadar 30'un üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 7-9 Ağustos tarihleri arasında yedinci kez sanatseverleri tarihi Bergama'da buluşturacak. Antik dönemden günümüze uzanan kentin kültürel mirasını sahne sanatlarıyla buluşturacak festival, üç gün boyunca tiyatro, müzik, performans, atölye, söyleşi ve kent yürüyüşlerinden oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak.

Festivalin ana sahnesi bu yıl da 2 bin 400 yıllık Asklepion Antik Tiyatrosu olacak. Açılış, 7 Ağustos'ta müzisyen Gökhan Türkmen'in akustik konseriyle yapılacak. Festival kapsamında 8 Ağustos'ta Semaver Kumpanya'nın Serkan Keskin ve Canan Ergüder'i bir araya getiren "Cimri" oyunu, 9 Ağustos'ta ise DasDas'ın Haldun Taner klasiği "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" Asklepion'da seyirciyle buluşacak.

Festival programında ulusal tiyatro yapımlarının yanı sıra genç sanatçılar, üniversite toplulukları ve Bergamalı ekiplerin hazırladığı oyunlar da yer alacak. Arasta Meydanı, Kale Mahallesi, Odeon Pergamon, Çamlıpark ve farklı kamusal alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler arasında interaktif performanslar, çocuk oyunları, stand-up gösterileri ve mekana özgü projeler bulunuyor.

Bu yılın festival teması ise "Değişmek. Denemek. Yanılmak. Yeniden Başlamak." olarak belirlendi. Festival yönetimi, bu yaklaşımın yalnızca bir slogan değil, yedi yıldır gelişerek büyüyen festivalin üretim anlayışını yansıttığını ifade etti.

Program kapsamında ayrıca Bergama'nın kültürel mirasını tanıtan kent ve lezzet yürüyüşleri, oyun yazarlığı atölyesi, müze turları ile antik tiyatroları kapsayan geziler de düzenlenecek. Festival, tiyatro gösterilerinin yanı sıra kentin tarihini, gastronomisini ve kamusal yaşamını sanatla buluşturan çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilecek festivalde çok sayıda etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek. Biletli gösterimler için Mobilet ve Bubilet üzerinden satışlar sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 7. Bergama Tiyatro Festivali 7-9 Ağustos'ta Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika

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