7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması için son bir hafta - Son Dakika

Başiskele'nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Başiskele Belediye tarafından düzenlenen para ödüllü fotoğraf yarışmasına katılım için son bir hafta kaldı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Mavi Yeşil 4 Mevsim Başiskele" konulu fotoğraf yarışmasına son başvuru 30 Kasım Salı günü bitecek. Başiskele Belediyesi'nin 7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışmasına amatör ve profesyonel fotoğrafçılar fotoğraflarını internet üzerinden göndermeye devam ediyor. Yarışmada birinci seçilen fotoğrafın sahibine 7 bin TL, ikincisine 5 bin TL, üçüncüsüne ise 3 bin TL verilecek. Ayrıca yarışma sonucunda sergileme için seçilen her bir eser için 200 TL ödül verilecek. Sergiye seçilecek olan 50 eser için toplamda 10 bin TL dağıtılacak.

Yarışmanın değerlendirme toplantısı profesyonel fotoğrafçılardan oluşan jüri tarafından 2 Aralık'ta yapılacak ve sonuçlar 10 Aralık'ta açıklanacak. - KOCAELİ