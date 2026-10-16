7. Kartepe Ayva Festivali ve Murat Kekilli konseri yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 18 Ekim Pazar günü Eşme Sahili'nde düzenlenmesi planlanan 7. Kartepe Ayva Festivali ve Murat Kekilli konseri, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ertelendi.

Kartepe'de son günlerde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı doğal afet ve yağışların devam etmesi ihtimali göz önünde bulundurularak festival programının ertelenmesine karar verildi. Festivalin yeni tarihinin daha sonra duyurulması bekleniyor.