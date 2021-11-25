70'lik aşıklar bir ömür mutluluğa "evet" dedi - Son Dakika

Bursa'da kaldıkları huzurevinde tanışarak evlenmeye karar veren 74 yaşındaki Ayşe Dudu ile 71 yaşındaki Mustafa Gümüşkuyu Mustafakemalpaşa ilçesinde dünya evine girdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Kanar kıyarken, nikah şahitliğini de belediye başkan yardımcıları yaptı.

Altın Makas Huzurevi'nde yaklaşık 1 yıldır kalan Mustafa Gümüşkuyu aynı kurumda kalan Ayşe Dudu'ya ilk görüşte gönlünü kaptırdı. Selamlaşmayla başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşürken 70'lik çiftin tanışmasını da huzurevi sakinlerinden 89 yaşındaki Hacer Nar sağladı.

Hayatlarının ikinci baharını yakalayan yaşlı çift, evlenme kararının ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından evlenmelerinde hiçbir sakınca görünmeyen Ayşe Dudu ve Mustafa Gümüşkuyu çifti için nikah töreni düzenlendi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, nikah töreninin ardından dünya evine giren çifte her iki cihanda da mutluluklar dilerken, evlenme cüzdanını geline teslim etti.

Başkan Kanar, "70'lik çınarlarımız huzurevinde tanışıp bir ömür birlikte olmak için ant içtiler, huzurevinde kalan büyüklerimizi bu yönde teşvik etmeliyiz. Ayşe teyzemiz ve Mustafa amcamız bugün aynı toprakta yeniden yeşermek için köklerini birleştirdiler. Bizler de mutluluklarına ortak olduk. Hayatlarının ikinci baharını yaşayan çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi.

6 yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk babası Mustafa Gümüşkuyu, yalnız yaşamanın zor olduğunu ifade ederken, huzurevine yerleştiği sırada Ayşe Dudu ile karşılaştığını belirterek gördüğü gönden beri çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Gümüşkuyu gibi eşini kaybeden Ayşe Dudu, ilk zamanlar selamlaştıklarını ve aralarında bir yakınlık olmadığını belirterek, huzurevi sakini 89 yaşındaki Hacer Nar vasıtasıyla tanıştık. Birbirimizi beğendik ve evlenme kararı aldık. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan çift daha sonra Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, şahitler ve davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA