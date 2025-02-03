70 Yaşındaki Avcı Yaban Domuzu Yakaladı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yaşayan 70 yaşındaki avcı İsmail Doğan, elleriyle yaban domuzu yakaladı.

Yıllardır avcılıkla uğraşan İsmail Doğan, arkadaşıyla birlikte Sofular Çayır mevkiinde domuz avına çıktı. Bu sırada ikilinin karşısına domuz çıktı. 70 yaşındaki İsmail Doğan, domuza yaklaştıktan sonra tereddüt etmeden üstüne atladı. Doğan, bir süre verdiği mücadelenin ardından domuzu elleriyle yakalamayı başardı. O anlar ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İsmail Doğan'ın elleriyle domuzu yakaladığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. - BİLECİK