70 yaşındaki Cevahir Bingöl, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
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Yerel

70 yaşındaki Cevahir Bingöl, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

70 yaşındaki Cevahir Bingöl, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Muş'un Karabey köyünde yaşayan 70 yaşındaki Cevahir Bingöl, İyilik Ailesi Platformu'nun desteğiyle akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Bingöl, yıllardır tavanı izlediği evinden çıkarak köyün içini gezmekten büyük mutluluk duydu.

29.04.2024 09:20
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Muş'un Karabey köyünde yaşayan ve İyilik Ailesi Platformu desteği ile akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan 70 yaşındaki Cevahir Bingöl, "10 yıldır tavanı izliyordum. Bugün ilk defa köyün içini gezdim" dedi.

Karabey köyünde yaşayan 70 yaşındaki Cevahir Bingöl, hayatında unutamayacağı bir gün yaşadı. İyilik Ailesi Platformu'nun desteğiyle akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Bingöl, yıllardır görmediği köyün sokaklarını ilk kez gezmenin mutluluğunu yaşadı. Türkiye'de ve 14 ülkede gönüllü yardım faaliyeti yürüten İyilik Ailesi Platformu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyu gören hayırseverlerden Öznur Özkul, Cevahir Teyze'ye akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Bingöl, yıllardır izlediği tek manzaranın tavan ve salondaki pencere olduğunu söyleyerek köyün içini gezmek istediğini yeğenlerine iletti. Yeğenlerinin yardımı ile arabasına binerek dışarı çıkabilen Cevahir Teyze'nin mutluluğu görülmeye değerdi. Yeğenlerinin göstermesi ve yönlendirmesi ile kısa sürede arabayı tek başına kullanmayı öğrenen Bingöl, köyün içinde gezerek yıllardır görmediği gökyüzü hasretine son verdi.

Yıllardır yatağa bağlı yaşayan Bingöl, arabası ile köyün içini gezmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "10 yıldır tavanı izliyordum. Bugün ilk defa dışarı çıktım ve çok mutlu oldum. Köyümü çok özledim. Bir kardeşim var gidip göremiyordum, onu çok özlüyorum. Artık rahatlıkla her yere gidebilirim. Öznur Özkul'a çok teşekkür ederim, bana araba gönderdi. Artık dışarı çıkabiliyorum" dedi.

Cevahir Bingöl'ün yeğenlerinden Yusuf İncetepe ise halasının yıllar sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle İyilik Ailesi Platformu ve hayırsever Öznur Hanıma çok teşekkür ederiz. Halamıza akülü tekerlekli sandalye gönderdiler. Halamın manzarası 10 yıldır tavan ve salonun penceresiydi. Pek kimseyi göremiyordu, canı çok sıkılıyordu. Bugün İyilik Ailesi Platformu sayesinde halamızı dışarı çıkarabildik. Halamızı köyün içinde gezdirdik. Çocukları gördü, onlarla muhabbet etti. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 70 yaşındaki Cevahir Bingöl, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika

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