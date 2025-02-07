71 Yaşındaki Şerife Yılmaz'ın Yaşam Mücadelesi

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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yılmaz, yaşam mücadelesi veriyor. Yılmaz, "Olursa evin içerisinde yapıp yiyorum olmazsa yatıyorum, aç kalıyorum. Donuyorum, soba kötü bir soba, hiç iyi değil. Odun ne gezer ocak ne gezer. Olandan ufak tefek çalı çırpı bulup yakıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karakütük Köyü'nde 71 yaşındaki Şerif Yılmaz, yıllardır tek başına elektiriksiz tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Eşini 15 yıl önce kaybeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Eşim öldü baba yurdundayım. Bir tek kötü bir odanın içerisindeyim. 65'lik maaşı veriyorlar, ne yapayım? Ufak tefek harcıyorum. Olursa evin içerisinde yapıp yemek yiyorum olmazsa yatıyorum, aç kalıyorum. Donuyorum, soba kötü bir soba, hiç iyi değil. Odun ne gezer, ocak ne gezer. Olandan ufak tefek çalı çırpı bulup yakıyorum. Elimde çalı, odun sobayı yakacağım, dondum. Bu kolum çıkmış. Ayağım birbirine dolaşıverdi düştüm. Ne bulursam onu yiyorum. El fenerim var onunla uğraşıyorum, başka bir şey yok."