72 yaşındaki Fatma Yavuz, Bozüyük Akıl Oyunları Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Yerel

72 yaşındaki Fatma Yavuz, Bozüyük Akıl Oyunları Turnuvası'nda şampiyon oldu

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan 72 yaşındaki Fatma Yavuz'a ödül töreninde madalyası verildi. Yavuz, aldığı eğitimleri bu şampiyonlukla taçlandırdığını belirterek akıl oyunlarının zihnini canlı tuttuğunu ve faydasını gördüğünü söyledi.

06.06.2024 11:34
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Bozüyük'te düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası'nda 72 yaşındaki Fatma Yavuz şampiyon oldu.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan Fatma Yavuz'a şampiyonluk madalyası düzenlenen ödül töreninde Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı tarafından verildi.

Turnuvada Şampiyon olan Fatma Yavuz yaptığı açıklamada; "Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Akıl Oyunları kurslarına katılarak bir çok akıl ve zeka oyununu akıl oyunları usta eğitmenlerinden öğrendim. Akıl oyunlarını seviyorum, zihnimi canlı tutmak için oynuyorum, çok faydasını görüyorum. Aldığım eğitimleri bu şampiyonlukla taçlandırdım, çok mutluyum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 72 yaşındaki Fatma Yavuz, Bozüyük Akıl Oyunları Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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