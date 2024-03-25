73 Yaşındaki Emekli, Üniversiteye Hazırlık Kursuna Katıldı - Son Dakika
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Yerel

73 Yaşındaki Emekli, Üniversiteye Hazırlık Kursuna Katıldı

73 Yaşındaki Emekli, Üniversiteye Hazırlık Kursuna Katıldı

Burhaniye ilçesinde düzenlenen Üniversiteye Hazırlık Kursu'na katılan 73 yaşındaki Yusuf Işıktaş, gençlik yıllarında üniversite okuma fırsatı bulamadığını belirtti. Emekli olduktan sonra evde oturmaktan sıkılan Işıktaş, İktisat Fakültesine girmek istediğini ifade etti. Kurs öğretmeni ise Işıktaş'ın disiplinli ve çalışkan bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, üniversiteye gireceğine inandığını söyledi.

25.03.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Üniversiteye Hazırlık Kursu ilgi görürken, 73 yaşındaki Yusuf Işıktaş da öğrenciler arasında yer aldı. İktisat Fakültesine girmek istediğini anlatan Işıktaş, gençlik yıllarında üniversite okuma fırsatı olmadığını söyledi.

Gömeç 'de Ziraat Bankasından emekli olan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Yusuf Işıktaş, üniversite sınavlarına hazırlanmak için Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki Üniversiteye Hazırlık Kursu'na katıldı. Emekli olduktan sonra evde oturmaktan sıkıldığını anlatan Işıktaş, "20 yıl önce Ziraat Bankasından emekli oldum. Burada böyle kurs açıldığını duyunca geldim. Kursumuz çok iyi gidiyor. Gençliğimde üniversite okuma fırsatım olmadı. Allah kısmet ederse İktisat Fakültesine girmek istiyorum. Burada hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Işıktaş'ın çok gayretli olduğunu kaydeden kurs öğretmeni Ahmet Altınsoy da, "Yusuf ağabey, disiplini ve çalışkanlığı ile gençlere örnek oldu. Çok iyi bir model oldu. Çok kararlı. İnşallah üniversiteye girecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 73 Yaşındaki Emekli, Üniversiteye Hazırlık Kursuna Katıldı - Son Dakika

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