73 Yaşındaki Emine Gök, Örgü Oyuncaklarla Zamanını Değerlendiriyor

Eskişehir'de örgü oyuncak satışı yaparak el emeğini kazanca dönüştüren 73 yaşındaki Emine Gök, "İlk başlarda zorlandım, ağladım, ama pes etmeden yapmaya devam ettim" dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri tarafından üreten kadınların el emeği satış standı kuruldu. Bu etkinlikte faklı iplerden yaptığı örgü oyuncak figürleri satışı yapan 73 yaşındaki Emine Gök, iki yıl önce başladığı oyuncak yapımıyla kendine yeni bir uğraş edindi. İlk başlarda yaşı nedeniyle zorlandığını ve arkadaşlarının yaptığı oyuncakları görünce ve yapamayınca ağladığını dile getiren Emine Gök, isteği sayesinde kısa sürede büyük ilerleme kaydetti.

Bu işi para kazanmak için değil, zamanını keyifli geçirmek için yaptığını söyleyen Emine Gök, "Evde tek başıma oturmak ve can sıkıntısından gezmektense bunları yapmaya karar verdim. Hem eğleniyorum, hem de zamanım güzel geçiyor. Oyuncaklarını severek örmeye devam ediyorum" dedi.

Emine Gök'ün ördüğü oyuncakların yapım süresi boyutuna ve şekline göre değişiyor. Bazı küçük oyuncaklar ve anahtarlıklar 1-2 günde tamamlanırken, büyük oyuncaklar bazen 1-2 haftayı bulabiliyor. Anahtarlıkların fiyatı 100 liradan başlıyor, büyük oyuncaklar ise 200 liradan başlayarak bin liraya kadar çıkabiliyor. - ESKİŞEHİR