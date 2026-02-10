Elazığ'da 74 Yaşındaki İbrahim Kaya'dan 7 Şubat'tan Beri Haber Alınamıyor

Sakine Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da ikamet eden 74 yaşındaki İbrahim Kaya'dan 7 Şubat sabahı markete gitmek üzere evinden ayrılmasından bu yana haber alınamıyor.

Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat günü saat 10.00 sıralarında markete gitmek üzere ayrılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'dan bir daha haber alınamadı. Eve dönmemesi üzerine ailesi durumu emniyet birimlerine bildirdi. İhbarın ardından şeker hastası olduğu belirtilen İbrahim Kaya'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, Elazığ Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, ELDAK, AKUT, Harkuti ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 103 personelin 18 araç ve 3 dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.