745. Ertuğrul Gazi Yörük Şenlikleri hazırlıkları sürüyor, Bozkurt istişarede bulundu

Kültür ve Turizm İl Müdürümü Kürşat Bozkurt, bu yıl 745'incisi düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürümü Kürşat Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Bilecik'in kültür, sanat ve turizm alanındaki çalışmaları üzerine verimli bir sohbet ve istişare gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl 11-12-13 Eylül tarihlerinde 745'incisi düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri de ele alındı.