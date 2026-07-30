75 Milyon Yıllık İnaltı Mağarası

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesindeki, yaklaşık 75 milyon yıllık geçmişe sahip İnaltı Mağarası dev galerileri, zengin damlataş oluşumları ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan ve yaklaşık 75 milyon yıllık geçmişe sahip İnaltı Mağarası, görkemli galerileri, zengin damlataş oluşumları ve etkileyici atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sinop kent merkezine 94 kilometre, Ayancık ilçe merkezine ise 36 kilometre uzaklıktaki İnaltı Köyü sınırlarında, deniz seviyesinden 1070 metre yükseklikte bulunan mağara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında tutuluyor. Jeolojik özellikleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan İnaltı Mağarası, Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında gösteriliyor.

Bilimsel araştırmalara göre yaklaşık 75 milyon yıl önce oluştuğu belirtilen ve kireçtaşı, şeyl ve kumtaşı tabakalarının birleşim noktasında gelişen yatay uzanımlı fosil mağara, milyonlarca yıllık jeolojik oluşum sürecini günümüze taşıyan önemli bir doğal miras niteliği taşıyor.

Geniş galerileriyle dikkat çeken İnaltı Mağarası, sahip olduğu özellikler sayesinde Türkiye'nin en büyük 10 mağarası arasında yer alıyor. Doğu-batı doğrultusunda büyük bir "S" çizerek uzanan mağaranın tabanı toprak, kaya parçaları ve doğal damlataş oluşumlarıyla kaplı bulunuyor.

Mağaranın 125 metre uzunluğundaki giriş salonu ise ziyaretçilere ilk andan itibaren etkileyen ihtişamlı bir görüntü sunuyor. Tavan yüksekliğinin 6 metreden 22 metreye, galeri genişliğinin ise 7 metreden 13 metreye kadar ulaştığı bu bölüm, mağaranın en dikkat çekici alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Toplam 658 metre uzunluğundaki mağaranın yaklaşık 300 metrelik bölümü yürüyüş yolları ve modern aydınlatma sistemiyle turizme açılmış durumda. Ziyaretçiler bu güzergahta milyonlarca yılda oluşan sarkıt, dikit, sütun, örtü damlataşları ve doğal traverten havuzlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.