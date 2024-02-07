77 Yaşındaki Dilek Çavuşoğlu Diler, Masa Tenisinden Vazgeçmiyor

Samsun'da yaşayan 77 yaşındaki Dilek Çavuşoğlu Diler, çocukluğundan beri oynadığı masa tenisi sporundan vazgeçemiyor. Masa tenisinin kendisinde bir hastalık haline geldiğini söyleyen Diler, gittiği her şehirde masa tenisi oynamak için spor salonu ve arkadaş arıyor.
Çocukluğun beri masa tenisi oynayan Dilek Çavuşoğlu Diler, 77 yaşına gelmesine rağmen masa tenisi sporuna olan tutkusu değişmedi. Çocuklarından dolayı sıklıkla yurt dışına çıkan Dilek Çavuşoğlu Diler, hem yurt içinde hem de yurt dışında ziyaret ettiği şehirlerde masa tenisi oynamak için spor salonu arıyor. Yılın belirli döneminde Samsun'a gelen Dilek Çavuşoğlu Diler, Atakum ilçesinde bulunan Atakum Sporcu Fabrikası'nda çocuklarla masa tenisi oynayarak zaman geçirdi.
"Hastalık haline geldi"
Dilek Çavuşoğlu Diler gittiği her şehirde masa tenisi oynamak için spor salonu aradığını belirterek, "Bu masa tenisi tutkunluğu çok önemli bir şeydir. Bende bir hastalık haline geldi. Bu sporu okul dönemimde yapıyordum. Sonrasında çocuklarımla beraber oynamaya başladım. Nerede bir masa tenisi gördüğüm zaman koşarak gidiyorum. Yurtdışı, yurtiçi seyahatlerim oluyor. Masa tenisini Amerika'da Kaliforniya, San Francisco'da geliştirdim. Yabancı ülkede çok arkadaşlarım oldu. Tabi ki herkesin tenis oynaması daha bir başka oluyor. Bu bir tutkudur. Buna devam etmek istiyorum. Gençlere tavsiye ediyorum. Burada bakıyorum hep çocuklar var. Aileler bu eğitimi hep çocuklara veriyorsa ne mutlu bana. Oynamak, devam etmek, yüzmek, spor yapmak istiyorum. Buraya bazen misafir olarak geliyorum. Samsun'da bir arayıştayım. Nerede bir spor salonu var. Nerede bir tenis etkinliği var. Takip ediyorum. Ben çok uzun yıllar oynadığım için her yerde bu masa tenisini bulamıyorsunuz. Buranın dolup, taşması lazım. Herkes çıksın, çıksın gelsin" dedi. - SAMSUN
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