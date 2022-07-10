77 yaşındaki Elife teyze, yerinden kalkamayan eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 77 yaşındaki Elife teyze, 83 yaşında ayağa kalkamayan eşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Elife Kavak ve Mustafa Kavak çifti, yaşlarının ilerlemesinden kaynaklı belirli rahatsızlıklar yaşadıklarını söyledi. Elife Kavak bel ağrısı, kalp rahatsızlığı ve dizinden ameliyat geçirmesine rağmen ayağa kalkamayan yatalak eşine baktığını ve evin ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

Kendisin de bakıma muhtaç olduğunu söyleyen Kavak, "Yaşımız ilerledi ve artık birçok hastalıkla mücadele ediyoruz. Ben dizlerimden ameliyat oldum ve kalp rahatsızlığım var. Eşim Mustafa'nın beyinde damar tıkanıklığı var. Ayağa kalkamıyor. Yemeğini yediriyorum, suyunu içiyorum ve üzerini değiştiriyorum. Evin tüm sorumluluğu benim üzerimde" dedi.