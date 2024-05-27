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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Naciye Coşkun, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor.

Ordu'da amatör balıkçılığın en yaygın ilçe olduğu Fatsa ilçesinde iskelenin 'Naciye Teyzesi' dikkatleri üzerine çekiyor. 77 yaşında olmasına rağmen neredeyse her gün sabahın erken saatlerinde oltasını alarak, yağmur da yağsa iskelede balık tutan Coşkun, bu hobiye 3 yıl önce vefat eden oğlunun acısı üzerine başladığını belirtiyor. Coşkun, balık tutmanın kendisine çok iyi geldiğini, doktor tedavisi ve antsiyete ilaçları kullanmayı bıraktığını söyledi.

"Vefat eden oğlumun acısı beni buralara sürükledi"

Eşinin kendisini her gün iskeleye bıraktığını, balık tutmanın kendisine tedavi gibi geldiğini ifade eden Naciye Coşkun, "Vefat eden oğlumun acısı beni buralara sürükledi. Bu acıdan sonra balık tutmak bana iyi geldi, ilaçlarımı da bıraktım. Balık tutmaya gelmek benim için hiç zor değil, aksine sabahın olmasını bekliyorum. Kimi zaman sabah 07.00 sıralarında geldiğim bile oluyor. Eşim sağ olsun beni her gün bırakıyor, akşam da geri alıyor. Hep komşularıma, esnaflara ve akrabalarıma dağıtıyorum. İnsanlar satıyor ama ben zevk için geliyorum. Balık tutmak bana doktorların tedavisinden daha iyi geldi. Balık tutmayı herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir eğlence. Kafanı dinliyorsun ve rahatlıyorsun" dedi.

"Her geldiğimde Naciye teyzeyi görüyorum"

İskelede balık tutan İlhan Süğür ise Naciye Coşkun'un sürekli olarak balık tuttuğunu, bunun kendisine iyi geldiğini söylediğini kaydetti. Süğür, "Gerçekten de o şekilde, bizlere de iyi geliyor. Biz de onun gibi nasibimizi kovalıyoruz. Sadece balık tutmak değil, bu havayı solumak da şifa oluyor. Halimizden çok memnunuz" diye konuştu. - ORDU