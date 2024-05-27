77 Yaşındaki Naciye Coşkun, Evlat Acısını Balık Tutma Hobisi ile Dindiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

77 Yaşındaki Naciye Coşkun, Evlat Acısını Balık Tutma Hobisi ile Dindiriyor

77 Yaşındaki Naciye Coşkun, Evlat Acısını Balık Tutma Hobisi ile Dindiriyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Naciye Coşkun, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor. Coşkun, balık tutmanın kendisine iyi geldiğini ve doktor tedavisi ile antsiyete ilaçlarını bıraktığını belirtiyor.

27.05.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Naciye Coşkun, evlat acısını balık tutma hobisi ile dindiriyor.

Ordu'da amatör balıkçılığın en yaygın ilçe olduğu Fatsa ilçesinde iskelenin 'Naciye Teyzesi' dikkatleri üzerine çekiyor. 77 yaşında olmasına rağmen neredeyse her gün sabahın erken saatlerinde oltasını alarak, yağmur da yağsa iskelede balık tutan Coşkun, bu hobiye 3 yıl önce vefat eden oğlunun acısı üzerine başladığını belirtiyor. Coşkun, balık tutmanın kendisine çok iyi geldiğini, doktor tedavisi ve antsiyete ilaçları kullanmayı bıraktığını söyledi.

"Vefat eden oğlumun acısı beni buralara sürükledi"

Eşinin kendisini her gün iskeleye bıraktığını, balık tutmanın kendisine tedavi gibi geldiğini ifade eden Naciye Coşkun, "Vefat eden oğlumun acısı beni buralara sürükledi. Bu acıdan sonra balık tutmak bana iyi geldi, ilaçlarımı da bıraktım. Balık tutmaya gelmek benim için hiç zor değil, aksine sabahın olmasını bekliyorum. Kimi zaman sabah 07.00 sıralarında geldiğim bile oluyor. Eşim sağ olsun beni her gün bırakıyor, akşam da geri alıyor. Hep komşularıma, esnaflara ve akrabalarıma dağıtıyorum. İnsanlar satıyor ama ben zevk için geliyorum. Balık tutmak bana doktorların tedavisinden daha iyi geldi. Balık tutmayı herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir eğlence. Kafanı dinliyorsun ve rahatlıyorsun" dedi.

"Her geldiğimde Naciye teyzeyi görüyorum"

İskelede balık tutan İlhan Süğür ise Naciye Coşkun'un sürekli olarak balık tuttuğunu, bunun kendisine iyi geldiğini söylediğini kaydetti. Süğür, "Gerçekten de o şekilde, bizlere de iyi geliyor. Biz de onun gibi nasibimizi kovalıyoruz. Sadece balık tutmak değil, bu havayı solumak da şifa oluyor. Halimizden çok memnunuz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 77 Yaşındaki Naciye Coşkun, Evlat Acısını Balık Tutma Hobisi ile Dindiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: 77 Yaşındaki Naciye Coşkun, Evlat Acısını Balık Tutma Hobisi ile Dindiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement