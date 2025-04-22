8. Göcek Ot Festivali Yöresel Lezzetlerle Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

8. Göcek Ot Festivali Yöresel Lezzetlerle Kutlandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8. Göcek Ot Festivalinde yöresel otlar ve bu otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Festivalde katılımcılara ot çorbası ve ayran ikram edildi. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, festivalin üreticiye ve doğaya verdiği değeri vurguladı.

22.04.2025 01:16  Güncelleme: 05:50
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(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8. Göcek Ot Festivalinde yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 8. düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler beğeniye sunuldu. Geleneksel ot yemekleri ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivale katılanlara ot çorbası ile ayran ikram edildi.

8. Göcek Ot Festivali'ne ilişkin konuşan Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeyma Bilgen şunları kaydetti:

"Üretim gücünü toprağın bereketini ve doğanın sunduğu çeşitliliği bir kez daha birlikte kutlamak için buradayız. Bahçelerimizde tarlalarımızda emekle yetişen ürünlerin standlarda ne güzel değerlendiğini hep birlikte görüyoruz. El emeği ile sabırla,sevgiyle üreten katılımcılarımızın emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir ortan oluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu festival kültürümüze doğaya ve üreticiye verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. Geleneklerimize bağlı olarak her sene biraz daha üzerine koyarak büyüttüğümüz bu festivali sizlerin katkıları ile daha da ileri taşımak istiyoruz."

"Küçük gibi görünüyor ama çok büyük işler başarıyor"

Geçmiş dönem Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu açıklamasında şöyle konuştu:

"Bölgede yerel üretime destek için küçük çaplı festivaller yapılıyor. Üretici ürününü hak ettiği değerde satamıyor, çoğu zaman bayatlayıp çürümeye terk ediliyor. Bu gibi festivaller üretimi desteklemek ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak açısından çok kıymetli. Ot ve zeytinyağı gibi ürünlerin köklü geçmişi olan bu bölgede yapılan bu etkinliği çok değerli buluyorum. Fethiye Belediye Başkanı'na da bu destekleri için teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince katkı sunmaya devam edeceğiz."

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek okul Ahçılık bölümü öğretim görevlisi Selma Atabey, "Göcek ot festivalinin 8. yılında bu gün hepbirlikte buradayız bölgede ot çeşitliliği ile bilinen bir bölgede hem ege hem de Akdeniz ortak bölge olması ile ot çeşitliliğinin bol olduğu bir bölge bizde her yıl olduğu gibi şef mavi ahçılık derneği olarak yerimizi aldık ve katkılarımızı sunuyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 8. Göcek Ot Festivali Yöresel Lezzetlerle Kutlandı - Son Dakika

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