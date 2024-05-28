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8 kilometrelik gizemli kanal merak konusu oldu

Mahalle sakinleri 8 kilometre boyunca açılan ve kimin ne amaçla yaptığını bilmediği kanalı merak ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"Bu kanalı açanın kim olduğu ve amacının ne olduğu aranıyor"

KAYSERİ - Kayseri'de 8 kilometre uzunluğunda, bazı bölgelerde 3 metre derinliğe ve 7 metre genişliğe ulaşan su kanalı, mahalle sakinlerinde merak oluşturdu. Ne için yapıldığından haberleri olmayan mahalle sakinleri sel korkusu yaşarken; Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Bu kanalı açanın kim olduğu ve amacının ne olduğu aranıyor" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nin sınırında sona eren 8 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğindeki su kanalı, mahalle sakinlerinde merak oluşturdu. Hangi amaçla yapıldığı belli olmayan su kanalı, otlayan hayvanları tehlikeye düşürürken; mahalle sakinleri de sel ihtimalinden korkuyor.

"Bu kanalı açanın kim olduğu ve amacının ne olduğu aranıyor"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mahalleyi ziyaret ederek, muhtar ile görüştü. Kanalın mantığını çözemediklerini dile getiren Şahin, "Sarımsaklı Mahallesi Kayseri'nin hemen kenarında olan bir mahallemiz ve gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. 8 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmış. Fakat bu kanalın mantığı ve amacı nedir, bu kanal niye gelip bir yerde bitmiş. 7 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde 8 kilometre uzunluğunda bir kanal açıyorsunuz ve buradan binlerce kamyon toprak çıkıyor. Ortada topraklarda yok. Sarımsaklı'nın dibine gelir gelmez kanal bitiyor. Burayı kim ne maksatlı eşti, onu da bilmiyoruz. Burayı kim eştiyse o aranıyor. Bu kanalı açanın kim olduğu ve amacının ne olduğu aranıyor. Bizde bunun peşine düştük. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Mahalle sakinleri de kanalın orada kaldığını görünce şok oluyorlar. Çünkü daha sonrası mahalle. Bir sel gelse orayı tamamen basar ve bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu kim yaptı? Muhtemelen bu kanal kapatılacak ve başka yerden toprak getirilecek. Sonra o açılan yerdeki kanalda başka bir yerden getirilen kum ile kapatılacak. Orayı da kapatacaklar. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle gidecek gibi. Hiçbir hazırlık ve alt yapısı oluşturulmadan yapılmış bir kanal çalışması. Hiçbir faydası yok. Hatta buradaki mera arazisini kuraklaştıracak bir kanal. İnşallah bu yanlıştan dönülür ama bu kadar emeği ve harcamayı kim karşılayacak. Yine milletin cebinden çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Burada kanal açılmış, niye açılmış, niye burada bitmiş, kimse bilmiyor"

Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Buraya 8 kilometrelik bir dere yatağı açılmış ama sonu yok. Bizim hayvanlarımızın geçtiği köprüye kadar geliyor ve bitiyor. Buradan sel geldiği zaman bize zarar verecek. Biz istiyoruz ki mahallemizde çiftçilik kalkınsın, göçü durduralım ama bu durumlar daha fazla zarar veriyor. Burada kanal açılmış, niye açılmış, niye burada bitmiş, kimse bilmiyor. Meramızı tam ortasından bölmüş. Hayvanlarımız ne sağa geçebiliyor ne sola. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Soruyoruz ama kimse bunu üstlenmiyor. DSİ'ye de bu konuyla ilgili dilekçe verdim. Gelip bakıldı ama kimse karar veremedi. Hayvanlarımız da zor durumda. Bu kanala bir hayvanımız düşse ölecek. Artık hayvanları göndermeye de korkuyorlar" diye konuştu.