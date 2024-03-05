8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bahar Çiçekleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bahar Çiçekleri Sergisi Açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Bahar Çiçekleri Sergisi Açıldı

Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Ressamlar -Yazarlar Derneği ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bahar Çiçekleri adlı karma güzel sanatlar sergisi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kadın temalı fotoğraflar, farklı tekniklerle yapılmış tablolar ve seramik çalışmalar konukların beğenisine sunuldu.

05.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:13
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bahar Çiçekleri adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

Marmaris Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Ressamlar -Yazarlar Derneği ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bahar Çiçekleri adlı karma güzel sanatlar sergisi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide kadın temalı fotoğraflar, farklı tekniklerle yapılmış tablolar ve seramik çalışmalar konukların beğenisine sunuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen serginin açılışında Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de yer aldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Kekeva açılışta yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bahar Çiçekleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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