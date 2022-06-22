Balık tutkunu 8 yaşındaki Emin Berk ile babası, Reisler Göleti'ne giderek oltaları suya attı. Bir süre sonra hareketlenen oltasını tutmakta zorluk çeken küçük çocuk, babasından yardım istedi. Verilen mücadele neticesinde baba oğul, 20 kilogram ağırlığında 1 metre 47 santimetre boyunda olan yayın balığını karaya çıkarttı. Dev balığı gören çevredeki vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izledi. Pazarda 800 liraya balığı satan baba, oğluna yeni bir olta aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 8 yaşında tuttuğu 20 kiloluk balık ile rekor kırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.