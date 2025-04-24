8 Yaşındaki Nisa\'dan Hayvanseverlik Dersi

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaptığı resimleri satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarına mama alan 8 yaşındaki Nisa Çağlar'ı ağırlayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, küçük kıza mama hediye ederek bundan sonra mama desteğini sürdüreceklerini belirtti.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarının durumunu görmezden gelmeyen Nisa Çağlar yaptığı resimleri semt pazarında satışa sunuyor. Buradan elde ettiği gelirle hayvanlara mama alıp dağıtan Nisa, hem duyarlı davranışı hem de hayvan sevgisi ile çevresindekilere örnek oluyor. Farkındalık oluşturan Çağlar'ın davranışına duyarsız kalmayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci küçük kızı makamında ağırladı. Çağlar ile bir süre sohbet eden Başkan Zencirci, hayvansever kızdan bir resim de kendisi satın alarak mama hediye edip, bundan sonraki dönem de mama desteği vereceklerini kaydetti.

"Can dostların beslenmesi için anlaştık"

Küçük kıza gösterdiği duyarlı davranışı için teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ortaklar pazarında yaptığı resimleri satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanları için mama alan Nisa'yı ağırladık. Minik dostlarımız için kendi sosyal sorumluluk çalışmasını gerçekleştiren Nisa'nın bu projesine katkıda bulunarak bir resmini de biz satın aldık. Mama hediye ederek, bundan sonraki süreçte de dilediği zaman GESA ekiplerimizden mama temin ederek minik dostlarımızı beslemesi için anlaşma yaptık. Yüreğinin güzelliği bizleri ısıttı Nisa. İyi ki varsın" diye konuştu. - AYDIN