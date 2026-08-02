80’ler nostalji ruhu Pendik’te yaşatıldı

Müzikleriyle, oyunlarıyla, o döneme ait yiyecekleri ve ev eşyaları ile 80'li yılların nostaljisi, 80'ler kuşağının buluşmasıyla Pendik'te yaşatıldı. Klasik otomobilin sergilendiği, Cici Kızlar dansı, 80'ler sergisi, müzik, dans ve renkli etkinliklerin yer aldığı 80'ler Buluşması, katılımcılara renkli bir nostalji yolculuğu yaşattı. Eğlence dolu geçen etkinlik dron ile görüntülendi.

Müzikleriyle, danslarıyla, döneme özgü yiyecekleriyle, karakteristik giyim tarzı ve geleneksel oyunlarıyla 1980'li yılların nostaljik atmosferi, 80'ler Buluşması etkinliği ile Pendik'e taşındı. Pendik Belediyesi tarafından Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nda düzenlenen, katılımcıların büyük kısmının 1980-1989 yılları arasında doğan vatandaşların oluşturduğu etkinlikte, dönemin unutulmaz atmosferi dekorlardan müziklere, kostümlerden etkinlik alanlarına kadar her ayrıntıda yeniden canlandırıldı.

Katılımcılar, klasik Chevrolet marka otomobilin sergilendiği, Yeşilçam filmlerinden ölümsüz sahnelerin resmedildiği, dönemin günlük yaşamını yansıtan döner hatlı telefon, üzerinde dantel bulunan tüplü televizyonun sergilendiği ve leblebi tozunun ikram olarak yer aldığı etkinlikte geçmişe yolculuk yapma fırsatı bulurken, 80'ler konseptiyle hazırlanan fotoğraf köşelerinde unutulmaz kareleri ölümsüzleştirdi. Mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan geleneksel oyunların oynandığı, döneme damga vuran şarkıların karaoke ile seslendirildiği etkinlikte nostalji ve eğlence bir arada yaşandı. Ayrıca Cici Kızlar müzik grubunun üyeleri gibi giyinen bir grup katılımcı, Cici Kızlar dansı yaparak etkinliğin tadını doyasıya çıkardı.

Etkinliğe katılan Nurcan Çetin, "Güzel vakit geçiriyoruz. Şarkılar, oyunlar, eğlenceler ile etkinlik güzel geçiyor. Klasik araba vardı, mendil kapmaca oynadık, şeker dağıttılar, yakan top ve çeşitli oyunlar oynadık. Pendik Belediyesi'ne bu etkinlik için teşekkür ederiz. 84 doğumlu olduğum için şarkılar benim için güzeldi. 1984 doğumlu olarak burada seksenli yılları yeniden yaşadım. Benim için güzel bir deneyim oldu" dedi.

Cemile Eritok, "Etkinlik çok güzel, çok eğlendik. Gerek klasik araba olsun, gerek gazozlar olsun, dergiler olsun yapılan sokak dekorları olsun gerçekten çok güzeldi. Özellikle horozlu şeker resmen beni aldı çocukluğuma götürdü. Seksenler rüzgarı Pendik'te esti. İnanın bu kadar beklemiyordum ama resmen çocukluğuma gittim. O kadar duygulandım ki gramofondan tut da ev telefonuna televizyondan tut da leblebi tozuna kadar her şey düşünülmüş. Cici Kızlar dansını da yaptık. Pendik Belediyesi'ne bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hatice Satan Arıcan, "Bu Seksenler partisine katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel oyunlar oynadık, mendil kapmaca, ip atlama gibi. Onun dışında fotoğraf çekileceğimiz çok güzel alanlar düzenlenmiş. Leblebi tozu da vardı, horoz şekeri gibi şeyler resmen bizi çocukluğumuza götürdü. Klasik arabamız vardı burada, önünde zevkle resimler çekildik. Panomuzun önünde Cici Kızlar oyunu oynadık. 80'lere ait şarkılar dinleyerek doyasıya eğlendik. Arkadaşlarımla birlikte burada çocukluğuma döndüm. Bu klasik arabayı bizim zamanımızda çocukluğumuzda görürdük burada olması beni çok mutlu etti" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe ailesiyle katılan İsmail Keskin, "Uzun zamandır Pendik Belesiyesi'nin düzenlediği etkinliklere katılıyorum, ama şu ana kadar en güzel etkinliklerden bir tanesi buydu. Çocukluğumuzdan olan bir şey leblebi tozu, horozlu şeker, bunlardan tattık. Çocukluğumuzdaki o yakan top, ip atlama, mendil kapmaca gibi oyunları oynadık. Tekrar çocukluğumuza döndük. Ahmet Cin başkanımıza teşekkür ediyorum. Ne varsa Pendik'te var" dedi.

Klasik otomobil, eğlenceli müzikler ve dansların yer aldığı 80'ler Buluşması havadan görüntülendi.