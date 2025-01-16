81 Yaşındaki Kadına Polis Sürprizi

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Kırıkkale'de polis ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Döndü Kılıç'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenleyerek mutluluk dolu anlar yaşattı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Döndü Kılıç'a anlamlı bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

TDP ekipleri, yalnız yaşayan Kılıç'ın doğum günü vesilesiyle hazırlık yaparak ona özel bir kutlama düzenledi. Kılıç'ın evinde gerçekleşen doğum günü kutlamasında ekipler, ona sevgi ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Doğum günü pastasıyla birlikte yapılan kutlamada Kılıç'ın yüzündeki mutluluk, tüm ekibi duygulandırdı. - KIRIKKALE