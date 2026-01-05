Yaşlı kadın engelli oğluna 61 yıldır 'bebek' gibi bakıyor: Azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yaşlı kadın engelli oğluna 61 yıldır 'bebek' gibi bakıyor: Azmiyle örnek oluyor

Yaşlı kadın engelli oğluna 61 yıldır \'bebek\' gibi bakıyor: Azmiyle örnek oluyor
05.01.2026 11:43  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Emine Üstündağ, 61 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli oğlu Yaşar'a rağmen yaşadığı zorluklara rağmen özveriyle bakımını üstleniyor. İskilip Belediyesi ve kaymakamlığın sağladığı yardımlarla hayatlarını sürdürüyor. Gençlerin de desteğiyle, Yaşar'a olan sevgisi ve azmi örnek teşkil ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki anne, ilerleyen yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen 61 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli oğluna tek başına bakıyor.

İskilip ilçesinde yaşamını sürdüren ve 40 yıl önce eşini kaybeden 82 yaşındaki Emine Üstündağ, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan 61 yaşındaki oğlu Yaşar Üstündağ ile hayata tutunuyor. Kendisinin de yaşlılığına bağlı sağlık sorunları olmasına rağmen, yürüme ve konuşma kabiliyeti bulunmayan engelli oğlunun eli ayağı olan anne Üstündağ, oğluna adeta bir bebek gibi bakıyor. Gece-gündüz demeden oğlunun bakımını üstlenen anne, azmiyle ilçedeki vatandaşlara örnek oluyor. İskilip Belediyesi tarafından yemek ihtiyacı karşılanan anne ve oğluna kaymakamlık tarafından ev temizliği desteği sağlanıyor.

İlçede yaşayan Kaan Yel, Mustafa Akıllı ve Enes Arıcı isimli üç çocuk, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları yiyeceklerle her hafta Yaşar ağabeylerini ziyaret ediyor. Çocuklar, Yaşar Üstündağ'ın sevdiği yiyecekleri aldıklarını ve elleriyle yedirdiklerini söyledi.

"Ben oğluma, yavruma severek bakıyorum"

Ölene kadar oğluna bakmaya devam edeceğini söyleyen Emine Üstündağ, "Eşim vefat edeli 40 yıl oldu. Yaşar'la birlikte yaşıyoruz, tüm bakımını ben üstleniyorum. Eşimin de rahatsızlığı vardı, ona da 30-40 yıl boyunca baktım. İskilip Belediyesi sağ olsun, yemeklerimizi getiriyor, temizlik konusunda da kaymakamlığımız destek oluyor. Eşimiz, dostumuz, gençlerimiz sık sık geliyor, oğlumun yanına oturuyor, onu seviyorlar. Hep birlikte vakit geçiriyoruz. Ben oğluma, yavruma severek bakıyorum. Allah hepsinden razı olsun, gelen giden oluyor, onlar da ilgileniyorlar. Doğal gazımızı da hayırseverlerin desteğiyle taktırdık. Önceden soba kullanıyordum ama gücüm yetmez oldu. Daha sonra iki kolum da kırıldı. Buna rağmen idare etmeye çalışıyorum. Banyosunu da ben yaptırıyorum, her işini ben yapıyorum. Kolum kırık olduğu için üzerini değiştirirken zorlanıyorum ama yine de yardım ediyor, oğlumu giydiriyorum. Bazen kapının önüne çıkarıyorum, yavaş yavaş dolaştırıyorum. Biraz dışarıda oturduktan sonra tekrar içeri alıyorum. Geceleri üç dört kere uyanıyorum, 'anne, anne' diye sesleniyor. 82 yaşındaki Emine Üstündağ, Şimdi pazara da gidemiyorum. Değnekle dayanarak ileriye gidiyorum, oradan karşıya gidiyorum daha sonra da eve geliyorum. Herkes geliyor, çocuk, genç, yaşlı, hepsi Yaşar'ı seviyor, onunla oturuyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

İskilip, Bebek, Çorum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı kadın engelli oğluna 61 yıldır 'bebek' gibi bakıyor: Azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
23:10
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
22:12
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
21:58
Maduro ve eşini yakalarken fena hırpalanmışlar
Maduro ve eşini yakalarken fena hırpalanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 06:07:14. #7.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın engelli oğluna 61 yıldır 'bebek' gibi bakıyor: Azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.