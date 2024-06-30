83 yaşındaki Şerife Cebeci, düğünde 2 saat halay çekti

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğüne katılan 83 yaşındaki Şerife Cebeci, 2 saat boyunca halay çekti. Adeta gençlere taş çıkaran Şerife nene, sağlığını 'Ulukale dutu'na bağladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğüne katılan 83 yaşındaki Şefine Cebeci, dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat halay başında sempatik ve hareketli oyunlarıyla kendinden geçen 83 yaşındaki Şerife Cebeci, gençlere adeta taş çıkarttı. Halayda gençler bile yorgun düşerken, halayın başında enerjik haliyle dikkat Şerife nene, enerjik yapısı ve sağlığını Çemişgezek ilçesinden dünyaya ihraç edilen Ulukale dutuna bağladı. Şerife Cebeci, "Ben Çemişgezek ilçesi Erkalkan köyünde yaşıyorum. Bu ilçede düğüne de giderim, cenazeye de. Bugün düğüne geldim. Düğüne gelen oynar. Ben 83 yaşındayım ve halay çekmeyi seviyorum. Sağlığımı, Çemişgezek Ulukale dutuna borçluyum" dedi. - TUNCELİ