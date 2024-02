Yerel

84 yaşındaki hasta safra yolundaki taş ve çamurdan ameliyat olmadan kurtuldu

DENİZLİ - Bulantı, kusma, karın ağrısı, ve ateş yüksekliği şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran ve yapılan tetkikler sonrasında safra yolunda taş ve çamur tespit edilen 89 yaşındaki Havane Avcık, safra yolu, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve açık cerrahi işleme gerek kalmadan uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu.

İleri endoskopik işlemi gerçekleştiren Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Gürkan Haytaoğlu, 2023 yılında ERCP yöntemiyle 260 hastayı tedavi ettiklerini belirterek hastaya uyguladıkları tedavi sürecini anlattı. Haytaoğlu; "89 yaşında kadın hasta; bulantı, kusma, karın ağrısı, ve ateş yüksekliği nedeniyle acil servisimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde safra kanalında taş, çamur, darlık olabileceğini düşündük. Bunun için hastaya Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi çektirdik. MRCP'de safra kanalında 4-5 adet 1 cm üzerinde taş olduğunu tespit ettik. Sonrasında hastayı servise yatırarak ekibimizle ERCP yapmaya karar verdik. Hasta ve hasta yakınlarına işlemin detaylarını, endikasyonlarını ve olabilecek komplikasyonlarını anlattık. Hasta yakınlarından onay aldıktan sonra, Anestezi Uzmanı da sedasyon verebileceğini onayladı ve hastayı ERCP Ünitesine aldık. Yan görüşlü endoskop ile safra kanalının ince bağırsağa açılan yerine ulaşıp gerekli kesileri, genişletmeleri yaparak taş ve çamurları çıkardık. Hastanın iltihabını kurutarak çoklu organ yetmezliğine gitmesini önlemiş olduk. Hastayı serviste bir gün gözlemde tuttuktan sonra taburcu etmeyi planladık. 2023 yılında bu tarz şikayetlerle bize başvuran 260 hastamızın ERCP ile tedavisini yaparak, sağlıklarına kavuşmasını sağladık. Muhtemel bütün endikasyonları tespit edip; bunların tedavi uygulamalarını, uluslararası literatüre uygun bir şekilde başarıyla gercekleştirdik. 18 yaşından 96 yaşına kadar safra kanallarında hastalık olan tüm hastalarımızda bu işlemi sedasyon eşliğinde başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

ERCP işlemini yapan bir diğer Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Halil Yılmaz da ERCP hakkında genel bilgi vererek yarı cerrahi bir girişim olan bu yöntemin yüzde 90-95 oranında başarılı bir işlem olduğunu söyledi. Yılmaz, sözlerine şunları ekledi:

"ERCP yönteminde, yan görüşlü ışıklı kamera ile on iki parmak bağırsağına geliyoruz, safra kanalının açıldığı bölgeye yanaşarak oradaki küçük kanaldan giriş yaparak işlemi yapıyoruz. Genelde bu işlemi yaptığımız hasta grubu; acil servise karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık şikayetiyle gelip safra kanallarında taş, tümör veya herhangi bir tıkanıklık tespit edilen hastalardır. ERCP yöntemi, Gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılan gastroenterolojik işlemlerden birisi olup yarı cerrahi bir girişimdir. Bu işlemin de her anestezi ile yapılan işlemlerde olduğu gibi riskleri vardır. Nadirde olsa yüzde 1 gibi bir oranla safra kanalında veya on iki parmak bağırsağında delinmeler ve buradan operasyona gitme ihtimalleri bulunmaktadır. Ama işlem deneyimli bir ekip aracılığıyla yapıldığında yüzde 90-95 oranında başarılı olur ve kanaldaki tıkanıklıklar açılıp, taşlar çıkarılabilir. Taşların çıkarılamadığı durumlarda, ERCP ile kanala stent konularak hastanın akut iltihabi durumu giderilir. Bu iltihabi durum geçip hastanın genel durumu toparladığında 3-6 ay içinde 2. seansda o kalan taşlar çıkarılabilir. Önceden ERCP yönteminin bilinmediği dönemlerde bu hastalarda safra kanallarındaki rahatsızlıklarda açık cerrahi operasyonlar yapılırdı. Bu, hastaların ölüm risklerini çok arttıran bir durumdu ve tekrarlayan taş olduğunda hızlı müdahale etme durumu olmuyordu. ERCP işlemi bize bu konforu sağladı ve hastanın tekrarlayan taşlarını yine endoskopik olarak çıkarabilme imkanı verdi. Bu tarz hastalarımızın, Gastroenteroloji Ünitemizde Uzman Gastroenterologların bulunduğu bir ekip aracılığıyla güvenli bir şekilde tedavileri yapılabilmektedir"