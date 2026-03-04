87 Yaşındaki Kayıp Adam Bulundu

(İZMİR) - İzmir'in Tire'de kayıp olduğu bildirilen 87 yaşındaki Hüseyin Kocamanoğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında termal drone yardımıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 87 yaşındaki Hüseyin Kocamanoğlu(87), jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışması sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı Mahallesi'nde yaşayan Kocamanoğlu'nun 3 Mart'ta kayıp olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 25 jandarma personeli, 10 AFAD personeli ve 3 TAKED personeli katıldı. Arama faaliyetlerinde termal drone da kullanıldı.

Kocamanoğlu'nun ikameti ve çevresinde yürütülen arama çalışmaları sırasında termal drone ile yapılan kontrollerde bir ısı kaynağı tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerin bölgede yaptığı aramada Kocamanoğlu, evine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kocamanoğlu, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.