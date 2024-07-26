88 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Tarımı Tavsiye Ediyor

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Denizli'nin Buldan ilçesinde 88 yaşında olmasına rağmen üretmeye devam eden İbrahim Akkaya, gençlere tarım ve çiftçilikle uğraşmalarını tavsiye etti.

Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Alayaka mevkiindeki arazilerinde üretmeye devam eden 88 yaşındaki İbrahim Akkaya, gençlerden toprağa, tarım ve hayvancılığa sahip çıkmalarını istedi.

Çok büyük zorluklar çekmesine rağmen, çiftçilikle uğraşmaya devam ettiğini dile getiren İbrahim Akkaya "Ömrüm boyunca çiftçiliğe devam edeceğim. Ben toprakla uğraşmadan duramam. Tarlalarımda tamamen organik olarak sadece hayvan gübresiyle, mısır, kavun, karpuz, domates, biber, salatalık, fasulye,patlıcan, elma, armut yetiştiriyorum. Geçtiğimiz yıla kadar tarımın yanı sıra hayvancılıkta yapıyordum. Ayaklarımda yaşadığım sorunlardan dolayı hayvancılığı bırakmak zorunda kaldım. Askerden geldikten sonra bir karış toprağım yoktu. Şimdi hatırı sayılır durumda tarlalarım var. 65 yıldır bahçeye göçerek atalarımızdan gelen konar göçerlik hayatını, yörüklük geleneğini de devam ettiriyorum. Oğlum Yaşar ile beraber her yıl Mayıs başında tarlaya göçerek yaklaşık 6 ay boyunca bahçe evimizde yaşıyor, kendi bahçemizde üretim yapıyoruz. Gençliğime dönebilsem yine toprakla uğraşırım. Şimdiki gençler tarımı, hayvancılığı pek sevmiyorlar ama iyi tarım yaparlarsa hem kendileri doyar, hem de milletimiz doyar. Türkiye'mizin kalkınması için mutlaka gençlerimizin topraklarına sahip çıkması gereklidir. Kendi kendimize yetemezsek Allah korusun yabancı milletlere muhtaç kalırız. Gençler beni örnek alsınlar, topraktan geçinmesini bilsinler, topraklarımıza gözü gibi baksınlar" dedi. - DENİZLİ