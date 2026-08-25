Rüyası hayatına yön verdi, yarım asırdır çocuklar için örgü örüyor: 72 yıllık eşi en büyük destekçisi - Son Dakika
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Rüyası hayatına yön verdi, yarım asırdır çocuklar için örgü örüyor: 72 yıllık eşi en büyük destekçisi

Rüyası hayatına yön verdi, yarım asırdır çocuklar için örgü örüyor: 72 yıllık eşi en büyük destekçisi
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Kırıkkale'de 88 yaşındaki Aysel Kiper, rüyasının ardından 58 yıldır ihtiyaç sahipleri için örgü örüyor; 92 yaşındaki eşiyle 72 yıllık mutlu evliliğini sürdürüyor.

Kırıkkale'de yaşayan 88 yaşındaki kadın, gördüğü bir rüyanın ardından yarım asrı aşkın süredir ihtiyaç sahipleri için karşılıksız örgü örüyor. 92 yaşındaki eşi ile sevgi ve saygı üzerine kurdukları 72 yıllık evliliklerini mutlulukla sürdürüyor.

Kırıkkale'de 5 çocuk 11 torun sahibi 88 yaşındaki Aysel Kiper, gördüğü bir rüyanın ardından yaklaşık 58 yıldır ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler için karşılıksız örgü örüyor. Eşi Müfit Kiper ile 72 yıldır aynı yastığa baş koyan Kiper, hazırladığı örgüleri deprem bölgesinden lösemili çocuklara kadar birçok ihtiyaç sahibine ulaştırıyor. 5 çocuk annesi Kiper, 30 yaşından bu yana kazak, yelek, hırka, patik ve çeşitli kıyafetler örüyor. Sabahın erken saatlerinde güne başlayan Kiper, vaktinin büyük bölümünü örgü örerek geçiriyor.

"30 yaşımdan beri örgü örüyorum"

Bir gece gördüğü rüyanın hayatını değiştirdiğini anlatan Kiper, "Hemen hemen 30 yaşımdan beri örgü örüyorum. Bir gece rüyamda, 'Hep kendi çocuklarına örüyorsun, bizim çocuklarımıza örmüyorsun' denildiğini gördüm. O tarihten sonra kendi çocuklarıma örerken birer ikişer de ihtiyaç sahibi çocuklar için örmeye başladım" dedi. Örgülerini ihtiyaç sahibi çocuklara, yeni doğum yapan ailelere ve yardım kuruluşlarına gönderdiğini belirten Kiper, "Para karşılığında hiçbir şey yapmadım, bundan sonra da asla yapmam. Eltimin sayesinde Ankara'daki lösemili çocuklara, Kızılay'a, yardım kuruluşlarına ve deprem bölgesine birçok örgü gönderdik. Yaptıklarımı Kayseri Belediyesine de gönderdim. Kaç tane ördüğümü sayamam" diye konuştu.

Çocukların mutluluğuyla kendisinin de mutlu olduğunu dile getiren Kiper, "Sabah saat 04.00'te uyanıp uykumu aldıysam kalkar, Kur'an-ı Kerim okurum. Vaktim oldukça da örgü örerim. Bu işi büyük bir zevkle yapıyorum. Örgülerimi giyen çocuklar sanki gözümün önündeymiş gibi hissediyorum. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Şimdi biraz da büyükler için örmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"72 yıldır saygımızı hiçbir zaman yitirmedik"

Aysel Kiper'in 92 yaşındaki eşi Müfit Kiper de 72 yıllık evliliklerinin temelinde sevgi ve saygının bulunduğunu söyledi. Çocukları, gelinleri ve torunlarıyla 44 kişilik büyük bir aile olduklarını anlatan Kiper, aile bağlarını korumaya özen gösterdiklerini belirtti. Kiper, "Biz büyüklerimizden saygı gördük. Bunu devam ettirmek zorundayız. Çocuklarımız da aynı çizgide ilerliyor. Beş çocuğum vardı, birini küçük yaşta kaybettim. Çocuklarımızın hiçbiri bize 'öf' bile demedi. Biz de onlara hiçbir zaman kötü söz söylemedik. Hanımımla 72 yıldır evliyiz. Ailemizde karşılıklı sevgi, saygı ve hürmet vardır. Saygımızı hiçbir zaman yitirmedik" şeklinde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da Kiper çiftini evlerinde ziyaret etti. Önal, ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımlardan dolayı çifte teşekkür plaketi takdim ederek, "Çok değerlisiniz çok kıymetlisiniz. İyi ki sizi gibi güzel insanlar var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rüyası hayatına yön verdi, yarım asırdır çocuklar için örgü örüyor: 72 yıllık eşi en büyük destekçisi - Son Dakika

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