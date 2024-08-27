9. Uluslararası Edirne Maratonu Başlangıç Saati Değişti

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(EDİRNE) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun başlangıç saatinin Kamu Personeli Seçme Sınavı nedeniyle 07.00'ye çekildiğini duyurdu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2024 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı nedeniyle Uluslararası Edirne Maratonu'nun startının saat 07.00'ye çekildiğini ifade etti. Maratona katılacak sporcu sayısına ek olarak 50 kontejan daha açılacağını dile getiren Akdağ, 9. Uluslararası Edirne Maratonu'na 700 sporcunun katılmasını beklediklerini kaydetti.

Akdağ, şunları söyledi:

"1 Eylül 2024 tarinde koşulacak olan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'yla ilgili son güncellemeleri paylaşmak adına burdayız. Geçen hafta içinde Valiliğimiz tarafından kurulan bir komisyon var. Orada maratonun sınavla çakışmasından dolayı oluışacak aksaklıklar göz önüne alınarak bir belirsizlik oluşmuştu. Dün Sayın Valimiz, İl Emniyet Müdürümüzle tekrar bu konuyu görüştük. Maratonun gününde 1 Eylül gününde yapılması husunda mutabık kaldık. Fakat sınav saatini de göz önüne alarak ne sporcun ne sınava girecek kişilerin maduriyet yaşamamısı adına start saatimiz 07.00 olarak güncellenmiş bulunmakta. Parkur 2,5 saat açık. 07.00'da satartımızı vereceğiz. 09.30'da parkur kapanacak. Ödül törenimiz de 10.30'da gerçekleşecek. 50 kişilik ek kontejyan planlamamız oluştu. 700 sporcuyla bu organizasyonu gerçekleştireceğiz."