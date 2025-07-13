9. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

9. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, muhteşem konserlerle devam ediyor. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Ankaralı İbocan ve Melek Mosso, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Sivrihisar'da 9. kez kapılarını açan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, iki unutulmaz konserle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Kültür, sanat ve müziğin iç içe geçtiği bu özel gecede, Anadolu'nun sevilen sesi Ankaralı İbocan ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Melek Mosso, festival alanını dolduran yaklaşık 60 bin müzikseveri hayran bıraktı. Festival Ankaralı İbocan'ın enerjik ve coşkulu sahne performansıyla başladı. Şarkıcı, sevilen türküleriyle festival alanına gelenleri coşturdu. Gecenin devamında sahneye çıkan Melek Mosso ise, duygulara dokunan yorumları ve güçlü sahne performansıyla izleyicilere büyüleyici anlar yaşattı. Konser boyunca dinleyicilerle kurduğu samimi iletişim geceyi unutulmaz kıldı.

"Bu coşkuyu yaşamak bizler için büyük bir onur"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, konserlerin ardından yaptığı açıklamada, "Böylesine değerli iki sanatçıyı ilçemizde ağırlamak ve halkımızla birlikte bu coşkuyu yaşamak bizler için büyük bir onur. Nasreddin Hoca'nın hoşgörü ve mizah dolu mirasına yakışır bir şekilde kültür ve sanatın birleştirici gücünü ilçemizde hissetmekten mutluyuz. Festivalimiz, uluslararası bir kültür-sanat buluşması olarak her yıl daha da güçleniyor" dedi. - ESKİŞEHİR