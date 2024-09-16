90 Yaşındaki Kadınlar Tarhana ile Uzun Ömür Sırrını Paylaşıyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki 3 kadın komşu, sağlıklı ve uzun ömürlerini tarhana çorbasına borçlu olduklarını belirterek doğal tarhana yapımına devam ediyor.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesinde yaşayan Pakize Tosun (90), Ümmü Kılıç (90) ve Ümmü Ergin (90) her yıl kışlık yiyeceklerini birlikte hazırlıyorlar. Özellikle ev tarhanasını mutlaka üçü birlikte yapıyor. 90 yaşındaki üç mahalle arkadaşı ve gelinleri ile birlikte evlerinin üstündeki betonun üzerine sabahın ilk ışıklarında birlikte yaş olan tarhanaları kuruması için birlikte sermeye başladı.

"Kışın evimizde her sabah tarhana içeriz"

Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki 3 arkadaştan biri olan Pakize Tosun, "Biz üç arkadaş her zaman özellikle yapımı zor olduğundan tarhanayı birlikte yaparız. Ev tarhanası bir ay gibi zamanda kurutularak kilere konulur. Tarhana için kırmızı acılı ve tatlı biberler, domates, tuz ve soğan doğranır, içine tarhana otu eklenir sonra kaynatılır ve soğumaya bırakılıyoruz. Soğuyunca bu kez de biberlerin kabuklarının ve domateslerin çekirdeklerinin çıkması için çalışma yaparız. Bunlar bitince de bu kez yoğurt ve un katılarak karılır. Bu karışım leğende bir hafta kadar bekletilir. Sonra evlerin dam başlarına çıkartarak burada temiz bezler üzerine kuruması için küçük küçük parçalar halinde konur. Burada yine bir hafta kadar kalır bu süre içinde küçük parçalar alt üst edilir. Kuruma bitince bu kez elekten tekrar geçilir ve yine gölge bir yerde kuruması sağlanır ev tarhanası bir aydan fazla zamanda oluyor. Zahmetli oluyor." dedi.

"Ev tarhanası ye uzun yaşa"

"Biz kış aylarında her sabah kahvaltımızda tarhana çorbası yaparız." diyen Tosun, "Tereyağı üzerine domates sosu yaparak lezzetli olur. Besleyici özelliği var. Ramazan ayında bile orucumuzu tarhana çorbası ile açarız. Küçük çocuklarımıza da yedirmekteyiz. Tarhana ile uzun ömürlü olun. Bizim buralarda bir söz vardır 'Tarhana tarlaya kadar, bulgur öğleye kadar' dense de tarhananın yeri bizde başkadır." diyerek uzun ömürlerinin sırrının tarhana çorbasına bağlı olduğunu ifade etti. - MANİSA